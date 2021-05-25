Члены профессионального жюри объяснили низкие оценки фаворитам Евровидения

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новостей
16:36
Политика
Чехия сменила четырех глав минздрава с начала пандемии коронавируса
16:35
Политика
Бывшая жена Аркадия Ротенберга намерена избираться в парламент Армении
16:33
Происшествия
Подросток в Петербурге заступился за мать и пострадал от рук ее сожителя
16:32
Шоу-бизнес
Помощник Никаса Сафронова прокомментировал скандал с братом художника
16:31
Политика
Тихановская оценила идею Макрона пригласить ее сторонников на саммит «Большой семерки»
16:30
Шоу-бизнес
Звезда «Дневников вампира» Йен Сомерхолдер благодаря жене рассчитался с долгами
16:30
Шоу-бизнес
Приветствую двумя руками: кинокритик Шпагин прокомментировал выход фильма «Турист»
16:30
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Эфир: Какой урон Белоруссии нанесут нападки Запада
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Общество
Жителей Гонконга призывают привиться от COVID-19 до истечения срока годности вакцин
16:25
Спорт
Вот кто настоящий Табаки: итоги скандала с флагом Белоруссии на ЧМ-2021
16:23
Африка
Мирные переговоры между Суданом и НОДС перенесли на 26 мая
16:23
Происшествия
Шотландец напоил несовершеннолетнюю водкой и оставил умирать на улице
16:23
Армия
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16:20
Происшествия
В МВД прокомментировали информацию о «набитой» оружием машине в Москве
16:18
Экономика
Партия «Справедливая Россия» предложила ввести в России безусловный доход
16:16
Шоу-бизнес
Звезда «Склифосовского» Евгения Дмитриева рассказала о неудачном браке с Андреем Кайковым
16:15
Происшествия
Петербуржец после визита к отцу вернулся с порезанной шеей
16:15
Общество
Владимирские медики спасли жизни беременной с COVID-19 и ее ребенка
16:12
Происшествия
МИД подтвердил задержание россиянки в Минске
16:08
Армия
Командованию ВС Украины стало стыдно перед НАТО за свой советский авиапарк
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Члены профессионального жюри объяснили низкие оценки фаворитам Евровидения

Шоу-бизнес
Члены профессионального жюри объяснили низкие оценки фаворитам Евровидения
eurovision.tv  /  EBU 2002-2021

Москва, 25 мая. Члены российского профессионального жюри Евровидения объяснили свое судейство на конкурсе после недовольства зрителей.

Жюри, в состав которого в этом году вошли певица Юлия Волкова, хореограф Алла Сигалова, победительница первого «Голоса» Дина Гарипова, диджей Леонид Руденко и музыкант Леонид Гуткин, поставило низкие оценки фаворитам Евровидения. Например, французская певица Барбара Прави, занявшая второе место, не получила баллов от судей.

Расположившемуся на третьей строчке певцу Gjon’s Tears из Швейцарии профессионалы присудили лишь один балл. Зато 12 очков российское жюри отдало представительнице Молдавии Наталье Гордиенко, что не совпало с оценкой зрителей.

«Лично для меня что Франция, что Швейцария, сколько раз на них смотрел, прошли мимо меня. Не понимаю, почему там люди в комментариях возмущаются, что им нужно было что-то дать», — объяснил низкие оценки фаворитам Руденко в беседе с изданием Super.

Барбара Прави

Леонид Гуткин назвал выступление французской певицы «вторичной Эдит Пиаф», а Дина Гарипова отметила, что судьям запрещено в подробностях разглашать причины своего выбора. По словам певицы, во время присуждения баллов она опиралась исключительно на собственные впечатления.

От России на Евровидение в этом году ездила певица Манижа. Она заняло девятое место с песней Russian Woman. Исполнительница заявила, что не поедет на конкурс в качестве участницы во второй раз.

евровидение конкурс жюри
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