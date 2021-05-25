Члены профессионального жюри объяснили низкие оценки фаворитам Евровидения

Москва, 25 мая. Члены российского профессионального жюри Евровидения объяснили свое судейство на конкурсе после недовольства зрителей.

Жюри, в состав которого в этом году вошли певица Юлия Волкова, хореограф Алла Сигалова, победительница первого «Голоса» Дина Гарипова, диджей Леонид Руденко и музыкант Леонид Гуткин, поставило низкие оценки фаворитам Евровидения. Например, французская певица Барбара Прави, занявшая второе место, не получила баллов от судей.

Расположившемуся на третьей строчке певцу Gjon’s Tears из Швейцарии профессионалы присудили лишь один балл. Зато 12 очков российское жюри отдало представительнице Молдавии Наталье Гордиенко, что не совпало с оценкой зрителей.

«Лично для меня что Франция, что Швейцария, сколько раз на них смотрел, прошли мимо меня. Не понимаю, почему там люди в комментариях возмущаются, что им нужно было что-то дать», — объяснил низкие оценки фаворитам Руденко в беседе с изданием Super.

Леонид Гуткин назвал выступление французской певицы «вторичной Эдит Пиаф», а Дина Гарипова отметила, что судьям запрещено в подробностях разглашать причины своего выбора. По словам певицы, во время присуждения баллов она опиралась исключительно на собственные впечатления.

От России на Евровидение в этом году ездила певица Манижа. Она заняло девятое место с песней Russian Woman. Исполнительница заявила, что не поедет на конкурс в качестве участницы во второй раз.