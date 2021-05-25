Чтение сказок детям отвлекает их от болезненных ощущений в теле

Бразилиа, 25 мая. Чтение сказок маленьким пациентам больниц повышает у них уровень окситоцина и снижает кортизол. У таких малышей менее выражены болезненные ощущения.

Бразильские ученые выяснили, как погружение в сказочный мир связано с психофизиологическим состоянием детей. В исследовании приняли участие 82 ребенка. Взрослые читали 41 из них сказки. Еще столько же, находясь в медучреждении, разгадывали загадки.

В рамках исследования ученые взяли образец слюны у каждого ребенка, проанализировав показатели окситоцина и кортизола. К тому же малышам предложили оценить степень выраженной боли. Выяснилось, что чтение сказок лучше отвлекает ребенка от боли, чем разгадывание загадок.

Студия Disney занялась съемками фильма о сводных сестрах Золушки. Главные героини расскажут хорошо известную всем сказочную историю, но от своего лица. Зрители смогут узнать, как сложилась судьба героев после свадьбы самой Золушки.