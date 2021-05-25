Сотрудники МЧС сбросили на горящие леса в Тюменской области около 3000 тонн воды

К тушению лесных пожаров в Тюменской области привлекли более 300 человек и около 40 единиц техники. И это только наземная группировка.

Семь аварийно-спасательных бригад круглосуточно дежурят в населенных пунктах, контролируют обстановку в лесах и ликвидируют очаги возгорания. К работе также привлекли авиацию: вертолет Ми-8 и самолет Ил-76ДТ. Специалисты произвели почти 400 сливов и сбросили около 3000 тонн воды.

Режим ЧС в регионе действует с 11 мая этого года. Так, за прошедшую неделю в Тюменской области зарегистрировали 167 пожаров. Сотрудники ведомства работают сразу в нескольких районах региона.