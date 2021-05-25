Путин обозначил приоритеты развития российской армии

Москва, 25 мая. Российским войскам необходимо развиваться системно, с учетом современных тенденций в тактике и стратегии. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, необходимо выбрать основные направления дальнейшего укрепления ВС РФ. Он также отметил важность сбалансированного и системного развития армии с учетом современных тенденций, которые прослеживаются в военной стратегии ведущих держав мира.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о серьезном росте потенциала российской ядерной триады, которого удалось достигнуть за последние годы.