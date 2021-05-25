Медведчук связал обвинения в госизмене с попыткой Киева конкурировать с оппозицией

Киев, 25 мая. Уголовное преследование в отношении главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука спровоцировано страхом украинских властей проиграть оппозиции.

Дело против депутата — часть политической расправы над ним. В действительности расследование просто развалится. Киев осознает собственную немощность на фоне растущей популярности ОПЗЖ среди украинцев. Таким образом глава государства Владимир Зеленский пытается вырвать победу на предстоящих выборах, считает Медведчук.

«Власть хорошо понимает: мы не просто оппозиция, мы политическая сила, которая может победить (президентскую. — Прим. ФАН) партию «Слуга народа»», — отметил депутат в Twitter.

Ранее Медведчука обвинили в государственной измене и расхищении национальных ресурсов Крыма. По решению суда он отправлен под домашний арест на два месяца, сообщает НСН. Преследование политика могло быть использовано Зеленским для повышения ставок возможной встречи с российским президентом Владимиром Путиным, считает правозащитник Владимир Чемерис.