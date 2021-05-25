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25 мая 16:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:36
Политика
Чехия сменила четырех глав минздрава с начала пандемии коронавируса
16:35
Политика
Бывшая жена Аркадия Ротенберга намерена избираться в парламент Армении
16:33
Происшествия
Подросток в Петербурге заступился за мать и пострадал от рук ее сожителя
16:32
Шоу-бизнес
Помощник Никаса Сафронова прокомментировал скандал с братом художника
16:31
Политика
Тихановская оценила идею Макрона пригласить ее сторонников на саммит «Большой семерки»
16:30
Шоу-бизнес
Звезда «Дневников вампира» Йен Сомерхолдер благодаря жене рассчитался с долгами
16:30
Шоу-бизнес
Приветствую двумя руками: кинокритик Шпагин прокомментировал выход фильма «Турист»
16:30
Политика
Эфир: Какой урон Белоруссии нанесут нападки Запада
16:29
Общество
Жителей Гонконга призывают привиться от COVID-19 до истечения срока годности вакцин
16:25
Спорт
Вот кто настоящий Табаки: итоги скандала с флагом Белоруссии на ЧМ-2021
16:23
Африка
Мирные переговоры между Суданом и НОДС перенесли на 26 мая
16:23
Происшествия
Шотландец напоил несовершеннолетнюю водкой и оставил умирать на улице
16:23
Армия
На Украине создадут силы территориальной обороны
16:20
Происшествия
В МВД прокомментировали информацию о «набитой» оружием машине в Москве
16:18
Экономика
Партия «Справедливая Россия» предложила ввести в России безусловный доход
16:16
Шоу-бизнес
Звезда «Склифосовского» Евгения Дмитриева рассказала о неудачном браке с Андреем Кайковым
16:15
Происшествия
Петербуржец после визита к отцу вернулся с порезанной шеей
16:15
Общество
Владимирские медики спасли жизни беременной с COVID-19 и ее ребенка
16:12
Происшествия
МИД подтвердил задержание россиянки в Минске
16:08
Армия
Командованию ВС Украины стало стыдно перед НАТО за свой советский авиапарк
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Медведчук связал обвинения в госизмене с попыткой Киева конкурировать с оппозицией

Политика
Медведчук связал обвинения в госизмене с попыткой Киева конкурировать с оппозицией
Global Look Press  /  Kremlin Pool

Киев, 25 мая. Уголовное преследование в отношении главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука спровоцировано страхом украинских властей проиграть оппозиции.

Дело против депутата — часть политической расправы над ним. В действительности расследование просто развалится. Киев осознает собственную немощность на фоне растущей популярности ОПЗЖ среди украинцев. Таким образом глава государства Владимир Зеленский пытается вырвать победу на предстоящих выборах, считает Медведчук.

«Власть хорошо понимает: мы не просто оппозиция, мы политическая сила, которая может победить (президентскую. — Прим. ФАН) партию «Слуга народа»», — отметил депутат в Twitter.

Ранее Медведчука обвинили в государственной измене и расхищении национальных ресурсов Крыма. По решению суда он отправлен под домашний арест на два месяца, сообщает НСН. Преследование политика могло быть использовано Зеленским для повышения ставок возможной встречи с российским президентом Владимиром Путиным, считает правозащитник Владимир Чемерис.

украина госизмена медведчук
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Все новости / Политика / Медведчук связал обвинения в госизмене с попыткой Киева конкурировать с оппозицией
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