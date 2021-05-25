Вот кто настоящий Табаки: итоги скандала с флагом Белоруссии на ЧМ-2021

Хоккей давно стал ареной политических игрищ, где главной жертвой сейчас назначена Белоруссия. Воспользовавшись предлогом «жестокой борьбы Лукашенко с инакомыслием», у нашей братской страны отобрали хоккейный ЧМ-2021, передав Латвии права на его проведение. Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель защищал Белоруссию до последнего, но под политическим давлением был вынужден пойти на такой беспрецедентный шаг. Как оказалось, это было еще не вся чаша унижения, приготовленная для нашего ближайшего союзника.



Поводом для нового выпада стало задержание бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Самолет компании Ryanair, на борту которого и находился беглый оппозиционер, совершил вынужденную посадку в Минске во время рейса из Афин в Вильнюс. Самолет посадили из-за сообщения о взрывном устройстве на борту, чем воспользовались белорусские спецслужбы, немедленно задержав Протасевича. Казалось бы: руководство страны действовало по всем правилам, но арест экс-главреда Nexta вызвал настоящую истерику на Западе.



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«Картонный» чемпионат по хоккею в Риге с условными «сборными» ознаменовался и крупным скандалом: власти Риги вывесили вместо флага Белоруссии бело-красно-белый флаг оппозиции. В ответ Минск выслал посла Латвии и всех дипломатов. Спорт скоро погибнет под напором политических игр», — написал Пушков в Twitter.

Первыми, как это часто бывает, решили «поддержать демократию» латвийские власти. Мэр Ригивместе с министром иностранных делснял государственный флаг Белоруссии с галереи стран-участниц ЧМ-2021, заменив его бело-красно-белым стягом противников. Под шумок, кстати, заменили и российский стяг, вместо которого водрузили символику Олимпийского комитета России. Однако именно беспардонность в отношении Белоруссии вызвала громкий общественный резонанс, что неудивительно. Снятие флага политического оппонента на спортивном мероприятии — верх цинизма в исполнении властей Латвии.Российский сенаторвыразил мнение, что подобные инциденты могут погубить мировой спорт, как самостоятельное явление. Политик считает, что политические игры не должны вмешиваться в подобные мероприятия.

Отметим, что выходка латвийских властей удивительно похожа на недавний жест польских спортивных функционеров. В финале чемпионата мира по шашкам между Тамарой Тансыккужиной и Натальей Садовской организаторы сорвали российский флаг прямо во время партии. К чести полячки Садовской, вскоре она тоже сняла свой флаг, выразив солидарность с Тансыккужиной. Россиянка тоже отреагировала так, как нужно: Тамара в волевом стиле вырвала победу, показав, что подобные провокации не имеют никакого эффекта.



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«Конечно, это не очень хорошо, когда политика затрагивает спорт. Не совсем понимаю, что там в Латвии происходит. В таких ситуациях у сборной должна быть тесная связь с руководством страны через министерство спорта, нужно вырабатывать единую линию поведения. Для игроков и тренеров данная история может стать отличным элементом сплочения. В таком положении все члены команды особенно хорошо понимают, что сражаются не только за себя, но и за честь страны», — рассказал Захаркин в беседе с корреспондентом ФАН.

Известный хоккейный тренер, выигравший со сборной России два чемпионата мира, отметил, что подобное отношение хозяев турнира может даже стать дополнительной мотивацией для команды Белоруссии.

Для откровенно «потерявших берега» латвийских руководителей не указ даже Международная федерация хоккея, руководители которой отправили гневное письмо мэру Риги. В ответ Стакис пообещал снять еще и флаги ИИХФ, если организация продолжит выражать недовольство его политической позицией. Чиновник заявил, что нужно выбирать между «жаждущим свободы народом» и «кровавым диктатором Лукашенко». Набор пропагандистских штампов в исполнении руководителя высокого уровня выглядит откровенной дикостью, учитывая, что мы по-прежнему обсуждаем спортивное мероприятие.



Впрочем, ларчик открывается просто: впереди у Латвии муниципальные выборы, где, в том числе, будут выбирать нового мэра столицы. Стакис использует последнюю возможность, чтобы набрать политические очки, что отметил и Рене Фазель. Вопрос только в том, перед кем выслуживается мэр Риги, ведь обычным избирателям абсолютно неинтересна тема с перевешиванием флагов в центре столицы. Жаль, что руководство Латвии никак не одергивает излишне активного Стакиса. Прибалтийская страна упрямо гонится за званием «главного борца с тиранией», пытаясь влезть в любую историю, связанную с противодействием России или ее союзников. Лучше всего тут подойдут слова президента Владимира Путина про шакала Табаки, пытающегося заслужить одобрение Шер-Хана. И жаль, что девизом «спорт вне политики» многие давно вытирают ноги.



