Финансист Хестанов назвал главное преимущество российских долговых бумаг

Москва, 25 мая. Российские ОФЗ сохраняют высокую доходность на фоне падения таковой во всем мире, поэтому к ним сохраняется высокий интерес инвесторов.

Доходность, которую предлагают отечественные долговые бумаги, оказывается весьма привлекательной на фоне повсеместного снижения ставок, рассказал агентству REGNUM доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

«Российские госбумаги предлагают очень хорошую по нынешним временам доходность, даже с учетом присущего им риска. Санкционные риски несколько снизились, что увеличило интерес инвесторов», — отметил он.

Доля зарубежных инвестиций в облигациях федерального займа по итогам апреля оказалась ниже на 1,4%, сообщалось ранее. Зарубежные инвесторы составляли 18,8% от общего объема госдолга РФ.