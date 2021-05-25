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25 мая 16:38
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:36
Политика
Чехия сменила четырех глав минздрава с начала пандемии коронавируса
16:35
Политика
Бывшая жена Аркадия Ротенберга намерена избираться в парламент Армении
16:33
Происшествия
Подросток в Петербурге заступился за мать и пострадал от рук ее сожителя
16:32
Шоу-бизнес
Помощник Никаса Сафронова прокомментировал скандал с братом художника
16:31
Политика
Тихановская оценила идею Макрона пригласить ее сторонников на саммит «Большой семерки»
16:30
Шоу-бизнес
Звезда «Дневников вампира» Йен Сомерхолдер благодаря жене рассчитался с долгами
16:30
Шоу-бизнес
Приветствую двумя руками: кинокритик Шпагин прокомментировал выход фильма «Турист»
16:30
Политика
Эфир: Какой урон Белоруссии нанесут нападки Запада
16:29
Общество
Жителей Гонконга призывают привиться от COVID-19 до истечения срока годности вакцин
16:25
Спорт
Вот кто настоящий Табаки: итоги скандала с флагом Белоруссии на ЧМ-2021
16:23
Африка
Мирные переговоры между Суданом и НОДС перенесли на 26 мая
16:23
Происшествия
Шотландец напоил несовершеннолетнюю водкой и оставил умирать на улице
16:23
Армия
На Украине создадут силы территориальной обороны
16:20
Происшествия
В МВД прокомментировали информацию о «набитой» оружием машине в Москве
16:18
Экономика
Партия «Справедливая Россия» предложила ввести в России безусловный доход
16:16
Шоу-бизнес
Звезда «Склифосовского» Евгения Дмитриева рассказала о неудачном браке с Андреем Кайковым
16:15
Происшествия
Петербуржец после визита к отцу вернулся с порезанной шеей
16:15
Общество
Владимирские медики спасли жизни беременной с COVID-19 и ее ребенка
16:12
Происшествия
МИД подтвердил задержание россиянки в Минске
16:08
Армия
Командованию ВС Украины стало стыдно перед НАТО за свой советский авиапарк
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Финансист Хестанов назвал главное преимущество российских долговых бумаг

Экономика
Финансист Хестанов назвал главное преимущество российских долговых бумаг
pixabay.com

Москва, 25 мая. Российские ОФЗ сохраняют высокую доходность на фоне падения таковой во всем мире, поэтому к ним сохраняется высокий интерес инвесторов.

Доходность, которую предлагают отечественные долговые бумаги, оказывается весьма привлекательной на фоне повсеместного снижения ставок, рассказал агентству REGNUM доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

«Российские госбумаги предлагают очень хорошую по нынешним временам доходность, даже с учетом присущего им риска. Санкционные риски несколько снизились, что увеличило интерес инвесторов», — отметил он.

Доля зарубежных инвестиций в облигациях федерального займа по итогам апреля оказалась ниже на 1,4%, сообщалось ранее. Зарубежные инвесторы составляли 18,8% от общего объема госдолга РФ.

госдолг облигации офз ценные бумаги доходность
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Все новости / Экономика / Финансист Хестанов назвал главное преимущество российских долговых бумаг
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