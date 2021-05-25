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25 мая 16:38
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новостей
16:36
Политика
Чехия сменила четырех глав минздрава с начала пандемии коронавируса
16:35
Политика
Бывшая жена Аркадия Ротенберга намерена избираться в парламент Армении
16:33
Происшествия
Подросток в Петербурге заступился за мать и пострадал от рук ее сожителя
16:32
Шоу-бизнес
Помощник Никаса Сафронова прокомментировал скандал с братом художника
16:31
Политика
Тихановская оценила идею Макрона пригласить ее сторонников на саммит «Большой семерки»
16:30
Шоу-бизнес
Звезда «Дневников вампира» Йен Сомерхолдер благодаря жене рассчитался с долгами
16:30
Шоу-бизнес
Приветствую двумя руками: кинокритик Шпагин прокомментировал выход фильма «Турист»
16:30
Политика
Эфир: Какой урон Белоруссии нанесут нападки Запада
16:29
Общество
Жителей Гонконга призывают привиться от COVID-19 до истечения срока годности вакцин
16:25
Спорт
Вот кто настоящий Табаки: итоги скандала с флагом Белоруссии на ЧМ-2021
16:23
Африка
Мирные переговоры между Суданом и НОДС перенесли на 26 мая
16:23
Происшествия
Шотландец напоил несовершеннолетнюю водкой и оставил умирать на улице
16:23
Армия
На Украине создадут силы территориальной обороны
16:20
Происшествия
В МВД прокомментировали информацию о «набитой» оружием машине в Москве
16:18
Экономика
Партия «Справедливая Россия» предложила ввести в России безусловный доход
16:16
Шоу-бизнес
Звезда «Склифосовского» Евгения Дмитриева рассказала о неудачном браке с Андреем Кайковым
16:15
Происшествия
Петербуржец после визита к отцу вернулся с порезанной шеей
16:15
Общество
Владимирские медики спасли жизни беременной с COVID-19 и ее ребенка
16:12
Происшествия
МИД подтвердил задержание россиянки в Минске
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Серуканов объяснил, почему оппозиция «променяла» Навального на Протасевича

  /   Обновлено: 25 мая 2021 16:12
Общество
Серуканов объяснил, почему оппозиция «променяла» Навального на Протасевича
Global Look Press  /  facebook.com / pr0tez

Виталий Серуканов объяснил бурное обсуждение либеральным сообществом ситуации вокруг белорусского блогера Романа Протасевича отработкой заказа западных партнеров и желанием в очередной раз поднять шумиху в информационном поле. По словам эксперта, именно так устроен мир несистемной оппозиции.

Сооснователь и бывший редактор Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич был задержан в Минске в минувшее воскресенье, 23 мая. Резко переключившись на кейс блогера, российские оппозиционеры и лояльные им СМИ практически забыли о своей собственной повестке, связанной с находящимся в колонии Алексеем Навальным и экс-мундепом Юлией Галяминой, которая получила семь суток ареста за неповиновение полиции во время «Земского съезда» независимых депутатов в Великом Новгороде.

Серуканов объяснил, почему оппозиция «променяла» Навального на Протасевича
Федеральное агентство новостей  / 

Поведение либерально-оппозиционного сообщества в медийном пространстве прокомментировал бывший юрист «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, и в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) Виталий Серуканов. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей он отметил, что в этом нет ничего удивительного, так как все эти действия носят весьма примитивный характер.

«Наш вот этот прозападный либеральный мирок работает только по заказу. Либо по методичкам, которые присылают западные партнеры. Вот прислали им писать про Протасевича — пишут про Протасевича, забыв уже про Навального. И так будет бесконечно, по кругу. То есть никто там от чистого сердца к этим ситуациям не относится. Они просто их отрабатывают, что называется. Таков их мир — относиться ко всему сквозь призму пресловутого заказа, отработки отношений с западным миром», — объяснил собеседник.

Серуканов отметил, что некоторые представители оппозиции сразу же принялись «из каждого утюга кричать» про самолет, в котором находился Протасевич во время задержания, и самого белорусского блогера. При этом, вероятнее всего, они даже не знают его и не знакомы с обстоятельствами этого дела. Они пытаются показать Западу, что неотделимы от международной повестки.

«Это направлено даже не на внутреннюю аудиторию — как вы понимаете, россиянам до лампочки, что происходит с неким Протасевичем. Это сигнал опять же Западу, что «смотрите ребята, мы часть ваших программ, мы солидарны друг с другом» и так далее. То есть это проявление такой хайповой солидарности со своими белорусскими коллегами», — считает эксперт.

По словам Серуканова, многие прибалтийские, украинские, белорусские и российские оппозиционеры посещают курсы различных западных фондов. Подхватывая инфоповоды, аналогичные истории Протасевича, люди, которые готовятся к революции в своих странах, выражают друг другу поддержку.

Серуканов объяснил, почему оппозиция «променяла» Навального на Протасевича
Pr Scr youtube.com  / v serukanov

Примечательно, что марте текущего года ближайшие соратники Алексея Навального жестко раскритиковали издания и журналистов, которые якобы перебивают оппозиционную повестку в попытке отвлечь внимание россиян от основателя ФБК. В частности, такие обвинения звучали в адрес главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова. По мнению Серуканова, либеральная оппозиция занимается тем же самым, только подменяя свою основную информационную повестку.

«Вообще, это забавно. В чем бы ни обвиняли Венедиктова — они сами занимаются ровно тем же. Поэтому тут тоже ничего удивительного. Помните, как в «Ералаше» было: «Это не наша бабушка, бросьте ее». Когда пионеры пытались бабушку через дорогу перетащить, а потом поняли, что это не их бабушка, бросили и побежали искать другую. Вот наша несистемная оппозиция — это такие же ребята из «Ералаша», — заключил Виталий Серуканов.

Напомним, ранее менеджер проектов ФБК Леонид Волков назвал Алексея Венедиктова мерзавцем, натянувшим на себя клоунскую маску, который навязывает гражданам «фейковую повестку», уводя фокус внимания от ситуации с Навальным. В связи с этим Волков призвал сторонников «запомнить всех, кто в этом участвовал» и якобы заставлял людей обсуждать темы, о которых на самом деле они говорить не хотят.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

белоруссия фбк серуканов nexta протасевич
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