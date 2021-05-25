Путин: боевой опыт в Сирии получили более 85% командиров соединений и полков ВС РФ

Сочи, 25 мая. Большинство командиров соединений и полков российской армии получили реальный боевой опыт в Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, это позволило увеличить уровень подготовки командного состава ВС РФ.

«Все командующие общевойсковыми объединениями и объединениями ВВС и ПВО, более 85% командиров соединений и полков получили боевой опыт в Сирийской Арабской Республике», — сообщил глава государства.

Путин также отметил, что на этот опыт командиры опираются во время проведения командно-штабных учений и тренировок, а также при подготовке личного состава.

Ранее президент России поручил руководству Минобороны выбрать перспективные образцы оружия, которые станут ключевыми в госпрограмме вооружений до 2034 года.