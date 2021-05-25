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16:36
Политика
Чехия сменила четырех глав минздрава с начала пандемии коронавируса
16:35
Политика
Бывшая жена Аркадия Ротенберга намерена избираться в парламент Армении
16:33
Происшествия
Подросток в Петербурге заступился за мать и пострадал от рук ее сожителя
16:32
Шоу-бизнес
Помощник Никаса Сафронова прокомментировал скандал с братом художника
16:31
Политика
Тихановская оценила идею Макрона пригласить ее сторонников на саммит «Большой семерки»
16:30
Шоу-бизнес
Звезда «Дневников вампира» Йен Сомерхолдер благодаря жене рассчитался с долгами
16:30
Шоу-бизнес
Приветствую двумя руками: кинокритик Шпагин прокомментировал выход фильма «Турист»
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Общество
Жителей Гонконга призывают привиться от COVID-19 до истечения срока годности вакцин
16:25
Спорт
Вот кто настоящий Табаки: итоги скандала с флагом Белоруссии на ЧМ-2021
16:23
Африка
Мирные переговоры между Суданом и НОДС перенесли на 26 мая
16:23
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Шотландец напоил несовершеннолетнюю водкой и оставил умирать на улице
16:23
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16:20
Происшествия
В МВД прокомментировали информацию о «набитой» оружием машине в Москве
16:18
Экономика
Партия «Справедливая Россия» предложила ввести в России безусловный доход
16:16
Шоу-бизнес
Звезда «Склифосовского» Евгения Дмитриева рассказала о неудачном браке с Андреем Кайковым
16:15
Происшествия
Петербуржец после визита к отцу вернулся с порезанной шеей
16:15
Общество
Владимирские медики спасли жизни беременной с COVID-19 и ее ребенка
16:12
Происшествия
МИД подтвердил задержание россиянки в Минске
16:08
Армия
Командованию ВС Украины стало стыдно перед НАТО за свой советский авиапарк
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Ученые из США заявили о риске передачи бактерии Campylobacter половым путем

Наука
Ученые из США заявили о риске передачи бактерии Campylobacter половым путем
pixabay.com

Вашингтон, 25 мая. Бактерии Campylobacter, которые провоцируют пищевое отравление, могут передаваться половым путем, заявили ученые из Хадонского колледжа при Университете Оклахомы.

Чаще всего бактерии попадают в организм вместе с плохо обработанными продуктами, например, когда сок из некачественно приготовленной курицы попадает на другие ингредиенты блюда. К тому же заражение происходит при употреблении непастеризованного молока или воды, загрязненной фекалиями инфицированных животных.

Однако выяснилось, что бактерии попадают в организм и другими способами. Главный автор исследования эпидемиолог-инфекционист Катрин Кун выяснила, что инфекцией чаще страдают те, кто практикует нетрадиционные сексуальные отношения. Полный текст исследования на эту тему опубликован в журнале Emerging Infectious Diseases.

Ученые назвали два вируса, которые могут переносить клещи. Насекомые могут передать человеку инфекции из группы Jingmen и семейства Flaviviridae, заявила ведущий научный сотрудник ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань.

отравление бактерии половой путь
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