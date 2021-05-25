Ученые из США заявили о риске передачи бактерии Campylobacter половым путем

Вашингтон, 25 мая. Бактерии Campylobacter, которые провоцируют пищевое отравление, могут передаваться половым путем, заявили ученые из Хадонского колледжа при Университете Оклахомы.

Чаще всего бактерии попадают в организм вместе с плохо обработанными продуктами, например, когда сок из некачественно приготовленной курицы попадает на другие ингредиенты блюда. К тому же заражение происходит при употреблении непастеризованного молока или воды, загрязненной фекалиями инфицированных животных.

Однако выяснилось, что бактерии попадают в организм и другими способами. Главный автор исследования эпидемиолог-инфекционист Катрин Кун выяснила, что инфекцией чаще страдают те, кто практикует нетрадиционные сексуальные отношения. Полный текст исследования на эту тему опубликован в журнале Emerging Infectious Diseases.

Ученые назвали два вируса, которые могут переносить клещи. Насекомые могут передать человеку инфекции из группы Jingmen и семейства Flaviviridae, заявила ведущий научный сотрудник ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань.