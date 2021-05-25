Сахалинский маяк Жонкиер могут разместить на юбилейной монете ЦБ

Сахалин, 25 мая. Маяк Жонкиер, находящийся на Сахалине, получит шанс быть изображенным на памятных монетах Центрального банка России, выпуск которых планируется в 2023 году.

Региональный парламент предложил каждому из районов выступить с инициативой. Для рассмотрения принимались исторические личности, объекты культурного наследия, достопримечательности, сообщает издание «Сахалин и Курилы».

«Остальные маяки были построены в период японской оккупации, поэтому будет не очень красиво их размещать на монетах», — объяснил свой выбор депутат Сахалинской областной думы Александр Болотников.

Сахалинская область уже отмечалась на памятных монетах ЦБ в 2006 году, когда были отчеканены дензнаки с областным гербом. В прошлом году на барельефе также была запечатлена спасательная операция на острове Шумшу, проходившая в 1945 году.

Журналисты ранее составили список главных туристических направлений России. Лидерами стали Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург.