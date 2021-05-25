Евроконтроль назвал число совершаемых над Белоруссией полетов компаниями ЕС

Брюссель, 25 мая. Авиаперевозчики стран Евросоюза и Великобритании ежедневно совершают над территорией Белоруссии до 300 полетов. Саммит ЕС рекомендовал прекратить такие рейсы.

Информацией об этом поделились в Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Евроконтроле).

«В воздушном пространстве Белоруссии осуществляется в среднем 400 полетов в день, из которых 300 являются беспосадочными перелетами», — сказано в сообщении.

Авиатрафик в воздушном пространстве Белоруссии на прежнем уровне. Об этом рассказали в «Белаэронавигации».