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16:36
Политика
Чехия сменила четырех глав минздрава с начала пандемии коронавируса
16:35
Политика
Бывшая жена Аркадия Ротенберга намерена избираться в парламент Армении
16:33
Происшествия
Подросток в Петербурге заступился за мать и пострадал от рук ее сожителя
16:32
Шоу-бизнес
Помощник Никаса Сафронова прокомментировал скандал с братом художника
16:31
Политика
Тихановская оценила идею Макрона пригласить ее сторонников на саммит «Большой семерки»
16:30
Шоу-бизнес
Звезда «Дневников вампира» Йен Сомерхолдер благодаря жене рассчитался с долгами
16:30
Шоу-бизнес
Приветствую двумя руками: кинокритик Шпагин прокомментировал выход фильма «Турист»
16:30
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Эфир: Какой урон Белоруссии нанесут нападки Запада
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Общество
Жителей Гонконга призывают привиться от COVID-19 до истечения срока годности вакцин
16:25
Спорт
Вот кто настоящий Табаки: итоги скандала с флагом Белоруссии на ЧМ-2021
16:23
Африка
Мирные переговоры между Суданом и НОДС перенесли на 26 мая
16:23
Происшествия
Шотландец напоил несовершеннолетнюю водкой и оставил умирать на улице
16:23
Армия
На Украине создадут силы территориальной обороны
16:20
Происшествия
В МВД прокомментировали информацию о «набитой» оружием машине в Москве
16:18
Экономика
Партия «Справедливая Россия» предложила ввести в России безусловный доход
16:16
Шоу-бизнес
Звезда «Склифосовского» Евгения Дмитриева рассказала о неудачном браке с Андреем Кайковым
16:15
Происшествия
Петербуржец после визита к отцу вернулся с порезанной шеей
16:15
Общество
Владимирские медики спасли жизни беременной с COVID-19 и ее ребенка
16:12
Происшествия
МИД подтвердил задержание россиянки в Минске
16:08
Армия
Командованию ВС Украины стало стыдно перед НАТО за свой советский авиапарк
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Евроконтроль назвал число совершаемых над Белоруссией полетов компаниями ЕС

  /   Обновлено: 25 мая 2021 16:01
Общество
Евроконтроль назвал число совершаемых над Белоруссией полетов компаниями ЕС
pxhere.com

Брюссель, 25 мая. Авиаперевозчики стран Евросоюза и Великобритании ежедневно совершают над территорией Белоруссии до 300 полетов. Саммит ЕС рекомендовал прекратить такие рейсы.

Информацией об этом поделились в Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Евроконтроле).

«В воздушном пространстве Белоруссии осуществляется в среднем 400 полетов в день, из которых 300 являются беспосадочными перелетами», — сказано в сообщении.

Авиатрафик в воздушном пространстве Белоруссии на прежнем уровне. Об этом рассказали в «Белаэронавигации».

белоруссия перелеты еврокотроль
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Все новости / Общество / Евроконтроль назвал число совершаемых над Белоруссией полетов компаниями ЕС
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