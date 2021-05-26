Гендиректор ПАО «КАМАЗ» высоко оценил потенциал предприятий Пензенской области

Пенза, 25 мая. В ходе рабочего визита генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин посетил крупнейшие промышленные предприятия Пензенской области. Особое внимание он уделил Сердобскому машиностроительному заводу, на базе которого планируется открыть индустриальный парк.

«Перед многими компаниями, производящими автомобили в России, стоит эта проблема — развивать собственное производство или отдавать кому-то на аутсорсинг производство штампованных деталей. Наша компания ведет сейчас переговоры с «АТОВАЗ», «Рено» и с другими производителями для того, чтобы включить Сердобский машиностроительный завод в эту цепочку поставок», — цитирует Сергея Когогина пресс-служба регионального Правительства.

pnzreg.ru / Правительство Пензенской области

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко провел для столичного гостя экскурсию по цехам реконструируемого завода. По словам главы региона, в ближайшие два года здесь будет реализован проект создания индустриального парка «Мастер».

«Сейчас идет набор заявок и определение резидентов. На сегодняшний день есть уже три предприятия, которые готовы сюда зайти. И мы будем сейчас с ними работать. Но необходимо синхронизировать процесс, чтобы под созданные цеха и площади были уже найдены предприниматели, которые смогут быстро развернуть производства», — выразил уверенность Олег Мельниченко.

pnzreg.ru / Правительство Пензенской области

В завершение визита Сергей Когогин поблагодарил руководство региона за желание и готовность сотрудничать с промышленными гигантами для развития экономики и увеличения рабочих мест.

«Это очень актуально для экономики Пензенской области: налоговая база, рабочие места. Любое производство на любой территории — это огромный плюс. Поэтому будем над этим работать», — резюмировал он.

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