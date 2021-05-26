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26 мая 10:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:46
Происшествия
В Петербурге полиция разыскивает двух преступников за кражу товара из магазина
10:44
Политика
Лукашенко рассказал о подавлении волны неонацизма в стране
10:44
Политика
Лукашенко рассказал о многоуровневом терроре в Белоруссии
10:42
Происшествия
Два человека утонули во время рыбалки в Тульской области
10:38
Шоу-бизнес
Лена Миро объяснила, почему Ирина Шейк закрутила роман с Канье Уэстом
10:38
Армия
Новейшую «Армату» вооружат бронебойным «урановым ломиком»
10:38
Происшествия
Вандальное граффити с фразой «Юра, мы приехали» появилось на Байконуре
10:36
Происшествия
Видео со сбитой в Барнауле девочкой появилось в Сети
10:35
Политика
Меркель назвала сильными энергетические отношения Германии с Россией
10:35
ФАН-ТВ
26 мая начались выборы нового президента Сирии. События дня
10:35
Политика
МИД РФ назвал неприкрытым неуважением замену российского флага в Риге
10:32
Происшествия
Склад на площади двух тысяч «квадратов» загорелся в Омске
10:31
Политика
Лукашенко заявил о законности действий при посадке самолета Ryanair
10:31
Политика
Лукашенко прокомментировал высылку сотрудников латвийского посольства
10:28
Армия
В США рассказали, почему истребители F-35 «вскоре отправятся на металлолом»
10:28
Происшествия
По вине беременной в ДТП погибли ее малолетний сын и мать
10:27
Шоу-бизнес
Онкобольная Заворотнюк после ухудшения состояния не собирается уезжать за границу
10:26
Политика
Лукашенко заявил, что недоброжелатели страны перешли «множество красных линий»
10:23
Армия
На Украине озвучили причины паузы в модернизации вооружения для ВСУ
10:23
Происшествия
На Урале подростков отправили в спецшколу за изнасилование девятилетней девочки
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Гендиректор ПАО «КАМАЗ» высоко оценил потенциал предприятий Пензенской области

Общество
Гендиректор ПАО «КАМАЗ» высоко оценил потенциал предприятий Пензенской области
kamaz.ru  /  ПАО “КАМАЗ”

Пенза, 25 мая. В ходе рабочего визита генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин посетил крупнейшие промышленные предприятия Пензенской области. Особое внимание он уделил Сердобскому машиностроительному заводу, на базе которого планируется открыть индустриальный парк.

«Перед многими компаниями, производящими автомобили в России, стоит эта проблема — развивать собственное производство или отдавать кому-то на аутсорсинг производство штампованных деталей. Наша компания ведет сейчас переговоры с «АТОВАЗ», «Рено» и с другими производителями для того, чтобы включить Сердобский машиностроительный завод в эту цепочку поставок», — цитирует Сергея Когогина пресс-служба регионального Правительства.

Гендиректор ПАО «КАМАЗ» высоко оценил потенциал предприятий Пензенской области
pnzreg.ru  / Правительство Пензенской области

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко провел для столичного гостя экскурсию по цехам реконструируемого завода. По словам главы региона, в ближайшие два года здесь будет реализован проект создания индустриального парка «Мастер».

«Сейчас идет набор заявок и определение резидентов. На сегодняшний день есть уже три предприятия, которые готовы сюда зайти. И мы будем сейчас с ними работать. Но необходимо синхронизировать процесс, чтобы под созданные цеха и площади были уже найдены предприниматели, которые смогут быстро развернуть производства», — выразил уверенность Олег Мельниченко.

Гендиректор ПАО «КАМАЗ» высоко оценил потенциал предприятий Пензенской области
pnzreg.ru  / Правительство Пензенской области

В завершение визита Сергей Когогин поблагодарил руководство региона за желание и готовность сотрудничать с промышленными гигантами для развития экономики и увеличения рабочих мест. 

«Это очень актуально для экономики Пензенской области: налоговая база, рабочие места. Любое производство на любой территории — это огромный плюс. Поэтому будем над этим работать», — резюмировал он.

Ранее ФАН сообщал, что известная телеведущая Юлия Барановская посетила уникальный реабилитационный центр для инвалидов «Квартал Луи».

россия пенза камаз промышленность мельниченко пензенская область
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Все новости / Общество / Гендиректор ПАО «КАМАЗ» высоко оценил потенциал предприятий Пензенской области
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