Европейские войны в Африке: кому нужен хаос, а кому — порядок

Африканский континент на протяжении десятилетий представлял собой пересечение интересов стран, находящихся далеко за его пределами. До последнего времени он был усеян очагами конфликтов и напряженностей во всех уголках: Ливия на севере, Сахаро-Сахельский регион на западе, Центральноафриканская Республика в центре, Сомали и Судан на востоке, Мозамбик на юге. Гражданские войны, интервенции, межэтнические и межрелигиозные конфликты, борьба за власть и ресурсы — постоянные спутники Черного континента.

Европейцы, пришедшие в Африку еще в эпоху Великих географических открытий до сих пор считают себя стоящими на ступеньку, а то и несколько выше, чем коренные народы континента. Результатом такого исторического подхода стало то, что европейцы практически не участвуют в разрешении конфликтов и улучшения жизни в странах, являвшимися их колониями. Возможно, им даже выгоднее не решать проблемы, а поддерживать нестабильность, ведь с охваченных хаосом территорий гораздо проще «под шумок» вывозить ценные природные ресурсы, которыми богата Африка.

Ветер перемен

С начала эпохи великих географических открытий и до начала деколонизации вся территория Африки находилась под полным контролем европейских государств: Великобритании, Франции, Португалии, Бельгии и т.д. Они имели свои постоянные военные контингенты, которыми подавляли недовольство в колониях.

Федеральное агентство новостей /

А к началу процесса получения независимости государствами на территории Черного континента лишь несколько стран не находились под контролем европейцев: Либерия, Южно-Африканская Республика, Египет и Эфиопия. Именно в этот период начинаются самые затяжные и кровопролитные войны на территории Африки с участием западных государств.

Первой упавшей и повлекшей за собой бурю костяшкой домино стала Ливия, которая провозгласила свою независимость в 1951 году. Затем серьезные проблемы начались у Франции, которая владела вторыми по величине территориями в Африке. И проблемы пришли оттуда, откуда не ждали — из Алжира.

Алжир

Эта страна, расположенная в Северной Африке прямо напротив средиземноморского побережья Франции, была жемчужиной французской колониальной империи. Здесь прожи­вало больше французских поселенцев, чем в какой-либо другой колонии Пятой республики. Нефте­носные районы алжирской Сахары осваивались французскими нефтяными компаниями. В Сахаре же прошли первые испытания французской̆ атомной бомбы.

В 1954-1962 годах Алжир являлся не колонией, а заморским департаментом, т.е. составной частью Франции. Там жили полтора миллиона европейских иммигрантов, в течение нескольких поколений связанных с этой страной.

Среди причин конфликта 1954-1962 годов можно выделить недовольство корен­ного населения Алжира экономической политикой французского пра­вительства в отношении этого департамента. Колониальная администра­ция нарушала все демократические свободы алжирского народа, отдавая приоритет в принятии всех решений французам неарабского происхождения. Подтверждением экономической сложности ситуации служат такие, например, факты: 1/3 алжирских кре­стьян были лишены земли, безработица в городах приняла массовый̆ характер, коренное население подвергалось дискриминации при приеме на работу и при оплате за равный с европейцами труд.

Обострение ситуации и начало конфликта исследователи относят к 1 ноябрю 1954 года, когда началось восстание алжирского народа против французского господства. Власти Пятой республики приняли ряд мер для его немедленного подавления. В Алжир были переброшены крупные соединения французской̆ армии, которые жестоко расправлялись с мирным населением, разрушали деревни и осуществляли массо­вые депортации жителей, стремясь изолировать их от повстанцев. Однако, несмотря на брошенные против повстанцев превосходящие силы колонизаторов, восстание посте­пенно распространилось на весь Алжир. Вслед за беднейшим крестьянством горных областей восстание поддержали городская мелкая буржуазия, пролетариат, студенче­ство, и оно постепенно переросло в антиколониальную национально­ демократическую революцию.

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Эта война была полностью проиграна европейцами, а последствия оказались опустошающими. Только по официальным данным Франция потеряла 25 тысяч человек убитыми и 60 тысяч ранеными, а потери Алжира составили более полумиллиона человек. За эту войну Пятая республика расплачивается до сих пор, а нынешнее руководство продолжает приносить извинения руководству и жителями североафриканской страны.

И именно она подтолкнула Париж к предоставлению независимости другим своим колониям. Так только в 1960 году, который в последствии был назван «годом Африки», Елисейский дворец потерял более 10 своих колоний, которые стали самостоятельными.

Ангола

У Португалии в Африке ситуация была очень схожей с французской. После окончания Второй мировой войны в заморских территориях этой европейской страны наблюдался всплеск национализма, как это произошло, например, в Анголе.

В этой африканской стране существовало четкое деление на три «сорта» местных жителей. На верху социальной иерархии ангольского общества находились белые португальцы — приезжие из метрополии и креолы. Далее шли «асимиладуш» (европеизированная часть ангольского населения, исповедовавшая католицизм и говорившая на португальском языке), из которых, кстати, постепенно формировались ангольские средние слои — колониальное чиновничество, мелкая буржуазия, интеллигенция. Что касается большинства жителей колонии, то они составляли третью категорию населения — «индиженуш». Самая многочисленная группа ангольских жителей была и самой дискриминируемой. «Индиженуш» составляли основную массу ангольских крестьян, «контрактадуш» — наемных работников на плантациях и рудниках, фактически находившихся на положении полурабов.

Ситуация в Анголе накалялась постепенно. В стране появилось несколько движений за независимость: МПЛА (1956 г.), УПА1 (1960 г.) и УНИТА (1964 г.). До 1961 года в стране происходили мелкие акции, которые жестоко подавлялись войсками метрополии. Эти события получили название «Движение неповиновения», а лидеры движений за независимость часто оказывались за решеткой.

Активная же фаза противостояния борцов за свободу и метрополии началась в 1961 году и длилась до 1975-го, когда страна наконец получила независимость. Стала это возможно не столько благодаря военным успехам борцов за свободу, сколько благодаря политическим процессам, произошедшим в самой Португалии. В стране росло недовольство экономическими трудностями, вызванными длительной войной в колониях. Кроме того, с политической точки зрения руководству было все сложнее оправдать их ведение. Все это привело к «Революции гвоздик», произошедшей в 1974 году.

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Власть в Португалии была передана Совету национального спасения, который возглавил генерал Антониу ди Спинола — бывший генерал-губернатор Португальской Гвинеи и один из главных теоретиков концепции колониальной войны в Африке. 15 мая 1974 года было сформировано временное правительство Португалии во главе с Аделину да Палмой Карлушем. Практически все зачинщики «революции гвоздик» требовали предоставления независимости африканским колониям.

Что касается Анголы, то предусматривалось, что политическую независимость она получит 11 ноября 1975 года, но перед этим три основные военно-политические силы страны — МПЛА, ФНЛА и УНИТА — должны были сформировать коалиционное правительство.

Это требование было связано с тем, что параллельно с войной за независимость между самими борцами шли междоусобные столкновения. Противостояние организаций объяснялось очень просто. МПЛА вынашивало планы превращения Анголы в страну социалистической ориентации под эгидой Советского Союза и Кубы и не желало делить власть с националистами из ФНЛА и УНИТА. Что касается последних группировок, то они также не желали прихода к власти МПЛА, тем более, что зарубежные спонсоры требовали от них не допустить победы в Анголе просоветских сил.

В июле 1975 года в столице Анголы Луанде, где к этому времени присутствовали вооруженные формирования всех трех группировок, начались столкновения между бойцами МПЛА, ФНЛА и УНИТА, стремительно переросшие в настоящие уличные бои. Превосходящим по численности подразделениям МПЛА удалось достаточно быстро выбить с территории столицы отряды своих оппонентов и установить полный контроль над городом. Надежды на мирное решение конфликта трех военно-политических организаций и создание коалиционного правительства полностью развеялись. Анголе предстояла продолжительная и еще более кровопролитная, чем за независимость, гражданская война «всех против всех».

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После продолжительных боев столица страны осталась в руках МПЛА. На следующий день, 11 ноября 1975 года, была официально провозглашена независимость Народной Республики Ангола. Последующие два десятилетия ангольской независимости были омрачены кровопролитной гражданской войной, в результате которой погибло не менее 300 000 человек.

Суэцкий кризис

Извечные соперники Пятой республики и самая крупная империя современности — Великобритания — продемонстрировала умение учиться на чужих ошибках. Наблюдая за трудностями, с которыми столкнулся Париж в вопросе деколонизации, Лондон избрал свой путь и постарался провести этот нелегкий процесс с наименьшими потерями.

Все кусочки Британской империи получили независимость мирным путем, без затяжных войн, серьезных финансовых затрат и ненужных смертей. Однако, это не уберегло подданных Ее Величества от участия в вооруженных конфликтах. И самым заметным из них был Суэцкий кризис.

Горячая фаза конфликта пришлась на конец 1956 начало 1957 годов, а основной причиной стало определение статуса Администрации Суэцкого канала. Он был открыт в 1869 году и принадлежал Египту (на тот момент части Османской империи) и Франции, которые проект и реализовали, но в 1870-х, при премьер-министре Бенджамине Дизраэли, Великобритания выкупила египетскую часть акций (44%) у правительства, имевшего проблемы с выплатой долгов.

Канал изначально представлял для Британии большую стратегическую ценность, поскольку резко упрощал сообщение с отдаленными частями империи. В XX веке канал получил дополнительное значение, поскольку делал в несколько раз короче путь из Европы к нефтяным полям Персидского залива.

Федеральное агентство новостей /

Однако, в середине XX века, с ростом национализма в Египте, в отношениях двух стран, заключивших в 1936 году соглашение, по которому Африканское государство получало полноценную независимость, но британские войска оставались в стране до 1956 года, стали появляться противоречия. Результатом которых стала национализация Суэцкого канала действующим правительством со следующей формулировкой:

«Египет гарантирует беспрепятственное прохождение судов, за исключением израильских…».

Это связало руки Британии и Франции в принятии экстренных мер для урегулирования ситуации, и они пошли на сделку с Израилем, права которого были ущемлены односторонними действиями Египта, и у которого были основания для недовольства. Израиль пошел на поводу, так как преследовал свои цели и развязал войну, в которой европейские державы его поддержали.

Конфликт был скоротечным и завершился победой Израиля и европейских союзников, однако оказался с привкусом поражения. Суэцкий канал остался под контролем Египта, англо-французские силы были выведены, премьер-министры двух стран подали в отставку, а в регион был введен первый в истории миротворческий контингент ООН. Опять после себя европейцы оставили хаос, ведь арабо-египетский конфликт так и не был решен, таковым он остается и по сей день.

Global Look Press / KEYSTONE Pictures USA / ZUMAPRESS.com

После того как Ветер перемен затих, западные державы продолжали влиять на судьбу Черного континента. Правда без прямого участия в конфликте военными контингентами, а лишь оказывая поддержку той или иной стороне конфликта, за частую в противовес социалистическому блоку во главе с Советским союзом. А после падения Железного занавеса и окончания Холодной войны, африканский континент на определенное время отошел на второй план, уступив пальму первенства интереса крупнейших держав Ближнему Востоку.

В это время на континенте произошло несколько приводящих в ужас конфликтов, таких как геноцид в Руанде и одна из самых кровопролитных и долгих войн в истории Африки — в Демократической Республике Конго. Однако интерес вернулся, когда подвернулся подходящий момент, а именно межплеменной конфликт в стране, начавшей современную эпоху войн с участием европейских государств на территории Африки, — Ливии. История снова повторяет себя.

Кровь на ливийском песке

Вооруженный конфликт в Ливии начался в феврале 2011 года как один из этапов так называемой «арабской весны». В ливийских провинциях вспыхнули акции протеста с требованием ухода лидера Джамахирии (от араб. «джумхурия» — республика и «джамахир» — массы) полковника Муаммара Каддафи, более 40 лет правившего страной в условиях клановой и межплеменной системы. Оплотом противников Каддафи стал город Бенгази. В стране началось военное противостояние правительственных войск и повстанцев, судьбоносное влияние на ход которого оказало прямое иностранное вмешательство.

Антиправительственные выступления начались 15 февраля в Бенгази — втором по величине городе Ливии. Манифестанты требовали освобождения адвоката и правозащитника Фетхи Тарбеля (представлял интересы семей погибших во время бунта в тюрьме Абу-Слим в 1996 году). После его освобождения толпа протестующих не разошлась, а вступила в столкновение с полицией. После этого силы правопорядка разогнали несколько сотен манифестантов, скандировавших лозунги против действующего режима. Ливийские СМИ сообщили, что в результате беспорядков были ранены 14 человек.

К концу февраля город Бенгази перешел под контроль противников режима Каддафи. В городе был сформирован Национальный ливийский совет — орган власти революции, которому должны были подчиняться все города, поддержавшие сторонников свержения ливийского лидера. Выступления противников Каддафи охватили и столицу страны Триполи. По данным международных организаций, власти жестоко подавляли демонстрации.

Конфликт длился меньше года, а на сторону протестующих встало международное сообщество. ООН последовательно принимала резолюции, усложнявшие правительству Каддафи борьбу с повстанцами. Предпринимаемые меры оправдывались благими намерениями — предотвращение убийства мирных жителей и включали в себя эмбарго на торговлю оружием с Ливией, замораживание счетов и запрет на зарубежные поездки лидера страны, его семьи и ряда приближенных лиц.

wikipedia.org / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Jesse B. Awalt/Released

Следующим решением СБ ООН было установление бесполетной зоны над страной, однако на практике силы западной коалиции под руководством НАТО превысили мандат международной организации и начали наносить воздушные удары по государственным, гражданским и военным объектам Ливии, полноценно встав тем самым на сторону повстанцев.

После серии авиаударов в стране началась иностранная военная операция против режима Каддафи. В ней приняли участие вооруженные силы Великобритании, Франции, США, Канады, Бельгии, Италии, Испании, Дании. Самолеты французских ВВС, взлетев с авиабазы в Сен-Дизье, нанесли первый удар по ливийской военной технике в окрестностях Бенгази.

Вооруженное восстание в Ливии продолжалось около девяти месяцев. В результате лидер ливийской Джамахирии Муаммар Каддафи был свергнут и 20 октября 2011 года убит близ своего родного города Сирт, скрываясь от преследования оппозиции.

Огромный ущерб был нанесен экономике этой нефтедобывающей страны. Количество погибших до сих пор точно не известно. Согласно официальной ливийской статистике, за несколько месяцев 2011 года число жертв составило 5,5 тысячи человек. По экспертным оценкам, во время операции НАТО погибли 40 тысяч человек. После гибели Каддафи между различными кланами и вооруженными группировками началась борьба за власть как на государственном, так и региональном уровнях.

До формирования переходного Правительства национального единства (ПНЕ) территорию некогда единой Ливии делили Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством Халифы Хафтара, отряды, присягнувшие на верность нелегитимному Правительству национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. Есть еще группировки, контролирующие город Мисурата, племена туарегов и тубу, остатки радикалов, близких по идеологии к ИГ1 либо «Аль-Каиде»1 и десятки других сил и племенных вождей, старающихся держаться нейтрально и независимо от крупных игроков.

В начале февраля 2021 года по итогам Ливийского форума политического диалога (ЛФПД) было сформировано ПНЕ — переходный орган исполнительной власти, который возглавил Абд аль-Хамид Дабиба. Правительство национального единства будет управлять страной до единого дня голосования — 24 декабря 2021 года.

twitter.com / @Dabaibahamid

Но даже это — не все последствия вмешательства западных стран в дела суверенного государства. Конфликт в Ливии привел к исходу туарегских племен на юг в Сахаро-Сахельский регион, где европейским государствам, а именно Франции, снова пришлось вмешиваться в дела Черного континента, чтобы исправить собственные ошибки.

Французский сапог в Сахеле

После того, как туарегские племена покинули территорию Ливии, где пользовались поддержкой и протекцией руководства страны, они прибыли на север Мали, где попытались основать свое государство – Азавад, аннексировав часть территории. Поначалу все складывалось неплохо, но увидев ослабление государственности свое внимание на эти территории обратили радикально настроенные исламистские группировки.

Исламисты и туареги в итоге объединились и начали продвижение вглубь страны, ситуация стала угрожающей для независимости и территориальной целостности Республики Мали. Тогда официальный Бамако обратился к Пятой республике за помощью. Париж решил воспользоваться сложившейся ситуацией для укрепления влияния в регионе и ввел ограниченный контингент на территорию африканской страны. Это решение поддержали международные организации такие как ООН, ЕС и Африканский союз.

Активные боевые действия в ходе операции «Сервал» длились не долго. Они начались 11 января с переброски 200 военнослужащих, 4 вертолетов «Газель» и других типов военной техники с французской базы в Нджамене, столице Чада. Впоследствии численность контингента наращивалась за счет переброски военных, оружия и техники с территории Пятой республики. Максимума операция достигла к началу февраля: Париж задействовал до 4500 человек личного состава, сотни единиц наземной техники, авиацию, отдельные компоненты военно-морских сил.

В течение полугода активных действий французских и африканских сил, Республике Мали удалось восстановить контроль над регионом и заключить перемирие между властями и светскими туарегами-сепаратистами 18 июня 2013 года. И полноценные боевые действия перешли в состояние партизанской войны с исламистами.

Операция «Сервал» хоть и была успешной в военном отношении, дала лишь тактические результаты. Вооруженные группировки, понесшие серьезные потери, рассеялись и переместились в приграничные с Мали районы соседних стран. Общей стабилизации обстановки, на что рассчитывало французское руководство, не произошло. Конфликт распространился на весь Сахаро-сахельский регион.

Но Пятая Республика, исходя из своих интересов увидела в этом практически уникальный шанс — расширить свое военное присутствие в регионе и укрепить позиции. В августе 2014 года Вооруженные силы Франции дали старт крупнейшей на настоящий момент контртеррористической операции против радикальных исламистов в Сахельском регионе. Операция «Бархан» пришла на смену не только «Сервалу» в Мали, но и «Эпервье» в Чаде. Последняя проводилась с 1986 года и была направлена против притязаний Ливии на чадские территории.

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В качестве главной цели операции «Бархан» провозглашается борьба с международным терроризмом, плотно окопавшимся в Сахеле. Объем задействованных сил и средств поначалу был меньше, чем в ходе операции «Сервал», но в итоге был доведен до сопоставимого уровня, а затем и превзошел его.

За время проведения двух операций «Сервал» и «Бархан» Париж добился не малых успехов в борьбе с террористическими группировками. Так по состоянию на конец 2020 года в общей сложности две тысячи террористов были нейтрализованы (уничтожены, ранены, взяты в плен). Кроме того, были обнаружены и уничтожены несколько сотен тонн оружия и боеприпасов.

Однако ситуация в регионе не улучшается. Радикальные группировки по-прежнему сильны, количество нападений не уменьшается, особенно в регионе зоны трех границ (Мали, Нигера и Буркина-Фасо). А в самих странах растет недовольство местного населения присутствием иностранных военных, которые, по всем признакам, не собираются уходить.

Это выражается постоянными акциями протестов против французских военных по всему Мали, а также в столицах Буркина-Фасо и Нигера. Даже в лояльном к Пятой Республике Чаде, где руководство последние несколько десятков лет настроено исключительно на взаимодействие и сотрудничество с Парижем. Гражданское общество начало уставать от постоянных войн.

Напряженность, вызванная присутствием бывших колонизаторов, уже привела к военному перевороту в Мали.

Последние 60-70 лет истории Черного континента ярко свидетельствуют о том, что вмешательство иностранных государств, европейских в частности, не несет местному населению ничего хорошего. Любые попытки помочь заканчиваются катастрофическими последствиями: экономические проблемы, из-за которых африканские страны до сих пор стоят на пороге или уже за чертой бедности, страданиями мирного населения, которыми первыми оказываются жертвами конфликтами.

Но главное то, что европейцы всегда добиваются своего. Из любого конфликта, в котором они участвуют, они извлекают для себя пользу, как в ситуациях с государствами Черного континента, где, пользуясь нестабильностью вызванную войнами, получают беспрепятственный доступ к полезным ископаемым и ресурсам в обмен на помощь.

Островок надежды

Однако есть и светлые пятна на карте Африки. Центральноафриканская Республика, которая последние 40 лет существовала в условиях социальной и экономической нестабильности, вызванной чередой госпереворотов и разгулом преступных группировок, наконец возвращается к мирной жизни. Всего несколько лет назад страну раздирали междоусобные войны, а вооруженные мятежники входили в столицу, боевики грабили и убивали мирное население, несмотря на размещенный в стране многотысячный контингент многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА).

Первым шагом на пути к восстановлению законности стало подписанное с Россией соглашение о военном сотрудничестве и привлечение российских инструкторов к обучению армии и жандармерии ЦАР. Активную помощь Москва начала оказывать в 2018 году, когда были осуществлены первые поставки вооружения, а в Банги прибыли инструкторы, которые начали готовить местных военнослужащих к ведению боевых действий против боевиков и бандитов. Всего за год прибыло около десяти самолетов со стрелковым вооружением и боеприпасами, и около 200 инструкторов.

facebook.com / @La Renaissance

В 2019 году прибыло еще 15 самолетов и весь личный состав действующих Вооруженных сил ЦАР был обеспечен стрелковым вооружением. Российским инструкторам приходилось не только обучать новобранцев, но и переучивать военнослужащих, прошедших подготовку в Европейской тренировочной миссии. Так как ЕС не обеспечивает обучаемых необходимыми средствами, сам процесс превращается в фарс, когда вместо того, чтобы проводить тренировочные стрельбы, военнослужащие FACA бегали по полям с палками в руках и изображали стрельбу голосом.

В 2020 году также на территорию ЦАР прибыла военная техника из России. Была реализована поставка БТРов для нужд Вооруженных сил страны.

Организация боевой подготовки и другие меры уже дают свои плоды. В конце 2020 года в стране в относительно спокойной обстановке прошли президентские выборы, победу на которых одержал действующий президент Туадера.

facebook.com / @Renaissance.cf

Уже после выборов в страну прибыла третья партия стрелкового вооружения. Но этому предшествовало начало активных действий против повстанческих группировок силами армии ЦАР. Так были освобождены стратегически важные западные районы страны, по которым проходит дорога из Камеруна. Это позволило вновь начать движение автомобильного транспорта из сопредельного государства и первыми по освобожденной дороге поехали грузовики с продуктами и товарами первой необходимости. На данный момент территория практически очищена от боевиков силами FACA, и в стране остались лишь отдельные группы преступников, которые еще иногда причиняют вред местным жителям. Кстати, по ряду слухов, окончательно избавиться от боевиков мешает поддержка, которая оказывается им из-за рубежа. В частности, контингент ООН заподозрили в передаче взрывных устройств боевикам, поскольку иначе нельзя объяснить появление у них мин бельгийского производства.

При содействии Москвы руководство ЦАР стремится отчистить всю территорию страны от повстанцев, чтобы в свои дома смогли вернуться беженцы и внутренне переселенные лица. Этот процесс будет не быстрым из-за тяжелых условий местности, но он по крайней мере идет, в отличии от того же Сахаро-Сахельского региона, где лишь создается видимость борьбы.

У Африки богатая и длинная история, приправленная большим количеством разнообразных конфликтов и практически в каждом из них выгоду получали внешние игроки, а местное население вынуждено было жить в условиях постоянного хаоса. Регион богат полезными ископаемыми и дешевой рабочей силой, только это и интересует западные державы, которые видят в нем лишь сырьевой придаток. Они не стремятся помочь африканским странам в развитии или преодолении кризисов, ведь тогда за те ресурсы, что сейчас легко получить под прикрытием «тумана войны», придется платить, а это экономически невыгодно. Проще и дешевле вести постоянные мелкие войны, используя их, как ширму для прикрытия своих истинных намерений и действий.

Понадобилось присутствие далекой России в ЦАР, чтобы африканцы увидели на контрасте — можно вести дела и иначе. Что есть позиция партнера, а не колонизатора, что зарубежные инструкторы могут уважать местное население и помогать законной власти защищать людей, а не делить их на сорта. Вероятнее всего, власти других африканских стран, увидев эту разницу, сделают правильный вывод, о том, к кому реально стоит обращаться, чтобы установить на континенте мир и процветание.

1 Организация запрещена на территории РФ.