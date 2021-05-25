СБУ провела масштабные антитеррористические учения в Черном море

Киев, 25 мая. Антитеррористические учения с участием спецподразделений Службы безопасности Украины состоялись в акватории Черного моря у берегов Одесской области.

Согласно легенде учений, силы условного противника попытались осуществить диверсии на территории Одесского припортового завода и морского порта Южный, а также захватить грузовое судно с экипажем.

В ходе маневров сотрудники СБУ провели операцию на захваченном судне. Штурмовые группы спецподразделения «Альфа» высадились на борт, после чего нейтрализовали диверсантов и освободили заложников. В это же время аналогичные операции были проведены против других условных террористов.