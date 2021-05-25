Компания Rockstar Games приложила руку к созданию музыкального лейбла

Нью-Йорк, 25 мая. Компания Rockstar Games, являющаяся разработчиком серии игр Grand Theft Auto, стала соучредителем нового музыкального лейбла.

Вторым соучредителем выступил бренд CircoLoco, который занимается организацией вечеринок. Новый лейбл получил название CircoLoco Records.

Первую пластинку студии под названием Monday Dreamin' выпустят уже 9 июля. В альбом войдут треки музыкантов, сотрудничавших с CircoLoco с 1999 года, то есть, с основания бренда. Соучредитель Rockstar Games Сэм Хаузер пояснил, что компания приложила руку к созданию лейбла, поскольку музыка всегда была важна для студии.

Ранее компания-разработчик назвала дату выхода GTA V для консолей нового поколения. Обновленная версия игры увидит свет осенью.