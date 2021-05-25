В Сети появилась расшифровка переговоров пилота лайнера Ryanair с белорусским диспетчером

Минск, 25 мая. Пилот самолета Ryanair пытался выяснить, кто ему рекомендует совершить экстренную посадку.

Минтранс Белоруссии опубликовал расшифровку переговоров между пилотом лайнера ирландской компании Ryanair, совершившего экстренную посадку в Минске, и диспетчером аэропорта.

Согласно документу, диспетчер сообщил собеседнику о тревожном письме, в котором говорится о взрывном устройстве на борту самолета, и порекомендовал совершить экстренную посадку. По его словам, бомба должна была взорваться над Вильнюсом.

Далее пилот поинтересовался, кто именно рекомендует приземлиться, на что работник аэропорта ответил: «Это наша рекомендация». Далее следует обсуждение технических условий посадки.

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