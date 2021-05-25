В Сети появилась расшифровка переговоров пилота лайнера Ryanair с белорусским диспетчером

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25 мая 16:37
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:36
Политика
Чехия сменила четырех глав минздрава с начала пандемии коронавируса
16:35
Политика
Бывшая жена Аркадия Ротенберга намерена избираться в парламент Армении
16:33
Происшествия
Подросток в Петербурге заступился за мать и пострадал от рук ее сожителя
16:32
Шоу-бизнес
Помощник Никаса Сафронова прокомментировал скандал с братом художника
16:31
Политика
Тихановская оценила идею Макрона пригласить ее сторонников на саммит «Большой семерки»
16:30
Шоу-бизнес
Звезда «Дневников вампира» Йен Сомерхолдер благодаря жене рассчитался с долгами
16:30
Шоу-бизнес
Приветствую двумя руками: кинокритик Шпагин прокомментировал выход фильма «Турист»
16:30
Политика
Эфир: Какой урон Белоруссии нанесут нападки Запада
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Общество
Жителей Гонконга призывают привиться от COVID-19 до истечения срока годности вакцин
16:25
Спорт
Вот кто настоящий Табаки: итоги скандала с флагом Белоруссии на ЧМ-2021
16:23
Африка
Мирные переговоры между Суданом и НОДС перенесли на 26 мая
16:23
Происшествия
Шотландец напоил несовершеннолетнюю водкой и оставил умирать на улице
16:23
Армия
На Украине создадут силы территориальной обороны
16:20
Происшествия
В МВД прокомментировали информацию о «набитой» оружием машине в Москве
16:18
Экономика
Партия «Справедливая Россия» предложила ввести в России безусловный доход
16:16
Шоу-бизнес
Звезда «Склифосовского» Евгения Дмитриева рассказала о неудачном браке с Андреем Кайковым
16:15
Происшествия
Петербуржец после визита к отцу вернулся с порезанной шеей
16:15
Общество
Владимирские медики спасли жизни беременной с COVID-19 и ее ребенка
16:12
Происшествия
МИД подтвердил задержание россиянки в Минске
16:08
Армия
Командованию ВС Украины стало стыдно перед НАТО за свой советский авиапарк
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В Сети появилась расшифровка переговоров пилота лайнера Ryanair с белорусским диспетчером

Происшествия
В Сети появилась расшифровка переговоров пилота лайнера Ryanair с белорусским диспетчером
pixabay.com  /  Tieske

Минск, 25 мая. Пилот самолета Ryanair пытался выяснить, кто ему рекомендует совершить экстренную посадку.

Минтранс Белоруссии опубликовал расшифровку переговоров между пилотом лайнера ирландской компании Ryanair, совершившего экстренную посадку в Минске, и диспетчером аэропорта.

Согласно документу, диспетчер сообщил собеседнику о тревожном письме, в котором говорится о взрывном устройстве на борту самолета, и порекомендовал совершить экстренную посадку. По его словам, бомба должна была взорваться над Вильнюсом.

Далее пилот поинтересовался, кто именно рекомендует приземлиться, на что работник аэропорта ответил: «Это наша рекомендация». Далее следует обсуждение технических условий посадки.

В МИД РФ оценили возможность санкций Евросоюза после инцидента с Ryanair, писал ФАН.

взрыв минск пилот посадка ryanair
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Все новости / Происшествия / В Сети появилась расшифровка переговоров пилота лайнера Ryanair с белорусским диспетчером
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