Московский суд оштрафовал Google еще на 4 миллиона рублей

Москва, 25 мая. Компания Google получила еще один штраф на 4 млн рублей за выдачу в поисковике ссылок на запрещенный в России контент.

Решение о санкции вынес московский суд. Теперь западная корпорация заплатит новый штраф за отказ удалить неуместный контент. Сейчас в суде проходит слушание еще об одном штрафе для Google.

Накануне Роскомнадзор дал компании Google сутки на удаление запрещенного на территории Российской Федерации контента. В выдаче до сих пор сохраняется до 30% ссылок подобного рода, напомнили в ведомстве.