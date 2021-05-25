Путин поручил определить критерии госпрограммы вооружений до 2034 года

Сочи, 25 мая. Президент России Владимир Путин поручил руководству Минобороны РФ выбрать перспективные образцы оружия, которые станут ключевыми в госпрограмме вооружений до 2034 года.

По словам российского лидера, в настоящее время данная работа уже осуществляется, однако она должна быть сделана вовремя и качественно.

"Следует всесторонне проанализировать перспективные системы вооружения и военной техники для армии и флота, определить образцы, которые станут основой при подготовке новой государственной программы вооружений до 2034 года", — сказал Путин в ходе совещания с руководством Минобороны РФ и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что за минувший год удалось существенно укрепить потенциал ядерной триады РФ, а такеж сохранить высокую боеготовность Вооруженных сил России.