Запасов урана в России может хватить на 110 лет

Москва, 25 мая. Реальную ситуацию с обеспеченностью России рядом дефицитных ресурсов прокомментировала пресс-служба Роснедр.

Счетная палата ранее сообщила, что уровень воспроизводства дефицитных и стратегических ресурсов в стране с 2018 по 2020 год упал почти вдвое — с 63% до 32%. Однако в Роснедрах призвали учитывать текущие потребности экономики в соотношении с имеющимися балансовыми запасами. В частности, запасов марганца хватит на срок более 150 лет, урана — 110 лет, циркония и рения — более 100 лет, а хрома – свыше 30 лет.

Оценка состояния сырьевой базы проводится на основе еще десятка других факторов. По большинству видов полезных ископаемых добывающие компании демонстрируют уверенный рост объемов добычи, подчеркнули в ведомстве.

Ученые ранее предположили, что алмазы на Земле формируются вследствие разлома литосферных плит.