Тарасов и Костенко рассекретили пол третьего ребенка

Москва, 25 мая. Футболист Дмитрий Тарасов и его супруга, модель Анастасия Костенко наконец назвали пол своего третьего ребенка, которого носит под сердцем жена спортсмена.

Чтобы узнать пол малыша, звездные супруги прибегли к модной традиции. Они устроили специальную вечеринку, на которую позвали самых близких друзей. Кульминацией мероприятия стал момент, когда Тарасов пинал по искусственному футбольному мячу, а Костенко прокалывала большой воздушный шар. Узнать пол ребенка супруги должны были по цвету содержимого.

Футболист и его жена опубликовали видео с вечеринки на своих страницах в Instagram, рассекретив пол будущего малыша. На кадрах видно, что из мяча, который пинал Тарасов, вылетел голубой порошок или дым, а в воздушном шаре, проколотом Костенко, оказалось много маленьких голубых шариков. Это значит, что пара ждет мальчика.

«Это происходило всего какие-то доли секунды, но как-будто целую вечность. И вот ветер выносит шарики наверх. Голубые! Да! У нас будет мальчик! В эту секунду я не смог сдержать слез», — поделился эмоциями спортсмен. «Мечты сбываются. Я всегда мечтала о большой семье», — отметила его супруга.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко ранее предложили поклонникам отгадать пол их третьего ребенка. Звездные супруги уже воспитывают двоих дочерей.