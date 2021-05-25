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16:36
Политика
Чехия сменила четырех глав минздрава с начала пандемии коронавируса
16:35
Политика
Бывшая жена Аркадия Ротенберга намерена избираться в парламент Армении
16:33
Происшествия
Подросток в Петербурге заступился за мать и пострадал от рук ее сожителя
16:32
Шоу-бизнес
Помощник Никаса Сафронова прокомментировал скандал с братом художника
16:31
Политика
Тихановская оценила идею Макрона пригласить ее сторонников на саммит «Большой семерки»
16:30
Шоу-бизнес
Звезда «Дневников вампира» Йен Сомерхолдер благодаря жене рассчитался с долгами
16:30
Шоу-бизнес
Приветствую двумя руками: кинокритик Шпагин прокомментировал выход фильма «Турист»
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Жителей Гонконга призывают привиться от COVID-19 до истечения срока годности вакцин
16:25
Спорт
Вот кто настоящий Табаки: итоги скандала с флагом Белоруссии на ЧМ-2021
16:23
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Мирные переговоры между Суданом и НОДС перенесли на 26 мая
16:23
Происшествия
Шотландец напоил несовершеннолетнюю водкой и оставил умирать на улице
16:23
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16:20
Происшествия
В МВД прокомментировали информацию о «набитой» оружием машине в Москве
16:18
Экономика
Партия «Справедливая Россия» предложила ввести в России безусловный доход
16:16
Шоу-бизнес
Звезда «Склифосовского» Евгения Дмитриева рассказала о неудачном браке с Андреем Кайковым
16:15
Происшествия
Петербуржец после визита к отцу вернулся с порезанной шеей
16:15
Общество
Владимирские медики спасли жизни беременной с COVID-19 и ее ребенка
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Происшествия
МИД подтвердил задержание россиянки в Минске
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Армия
Командованию ВС Украины стало стыдно перед НАТО за свой советский авиапарк
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Тарасов и Костенко рассекретили пол третьего ребенка

Шоу-бизнес
Тарасов и Костенко рассекретили пол третьего ребенка
Prt Scr instagram.com  /  @kostenko.94

Москва, 25 мая. Футболист Дмитрий Тарасов и его супруга, модель Анастасия Костенко наконец назвали пол своего третьего ребенка, которого носит под сердцем жена спортсмена.

Чтобы узнать пол малыша, звездные супруги прибегли к модной традиции. Они устроили специальную вечеринку, на которую позвали самых близких друзей. Кульминацией мероприятия стал момент, когда Тарасов пинал по искусственному футбольному мячу, а Костенко прокалывала большой воздушный шар. Узнать пол ребенка супруги должны были по цвету содержимого.

Футболист и его жена опубликовали видео с вечеринки на своих страницах в Instagram, рассекретив пол будущего малыша. На кадрах видно, что из мяча, который пинал Тарасов, вылетел голубой порошок или дым, а в воздушном шаре, проколотом Костенко, оказалось много маленьких голубых шариков. Это значит, что пара ждет мальчика.

«Это происходило всего какие-то доли секунды, но как-будто целую вечность. И вот ветер выносит шарики наверх. Голубые! Да! У нас будет мальчик! В эту секунду я не смог сдержать слез», — поделился эмоциями спортсмен.

«Мечты сбываются. Я всегда мечтала о большой семье», — отметила его супруга.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко ранее предложили поклонникам отгадать пол их третьего ребенка. Звездные супруги уже воспитывают двоих дочерей.

ребенок костенко тарасов
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