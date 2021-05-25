Путин объяснил, для чего ВС РФ должны быть в постоянной боеготовности

Сочи, 25 мая. Риски, которые на сегодняшний день существуют в мире, в том числе у российских границ, обязывают армию иметь высокую степень боевой готовности.

С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в ходе оборонного совещания в Сочи.

«Непростая международная ситуация, потенциальные риски и угрозы военной безопасности России, в том числе в непосредственной близости от наших границ, требуют от Вооруженных сил России постоянной и высокой боеготовности», — подчеркнул глава государства.

По его словам, для этой цели армия и флот будут и в дальнейшем переоснащаться современными видами вооружения и специальной техникой.

До этого российский лидер заявил о выполнении всех плановых мероприятий по подготовке российской армии и флота в 2020 году.