«Вашингтон Кэпиталз» не отпустил Самсонова в сборную России на ЧМ-2021

Вашингтон, 25 мая. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» не отпустил российского вратаря Илью Самсонова на чемпионат мира в Латвии.

Пресс-служба сборной России по хоккею в Twitter-аккаунте сообщила, что «Вашингтон» отказался отпускать Илью Самсонова в сборную России на ЧМ-2021 «по медицинским показателям». Голкипер расстроен таким решением клуба, подчеркнули представители национальной команды. После поражения от «Бостон Брюинз» в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли «Вашингтон» потерял шансы на продолжение борьбы в турнире.

ЧМ-2021 в Риге проходит с 21 мая по 6 июня. Сборная России после трех матчей набрала шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице группы A. Ближайшую встречу подопечные Валерия Брагина проведут 26 мая против команды Дании.

Ранее сборная Германии впервые с 1996 года обыграла Канаду в матче чемпионата мира. Встреча завершилась победой команды Матиаса Нидербергера со счетом 3:1.