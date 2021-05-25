Путин: все плановые мероприятия в армии и на флоте в 2020 году выполнены в полном объеме

Сочи, 25 мая. Президент России Владимир Путин заявил, что в 2020 году все плановые мероприятия подготовки российской армии были выполнены в полном объеме.

По его словам, это позволило поддерживать боеготовность Вооруженных сил РФ на высоком уровне.

«В прошлом году, несмотря на объективные проблемы, вызванные эпидемией коронавируса, все плановые мероприятия в армии и на флоте, включая боевую учебу, были выполнены в полном объеме», — сказал Путин в ходе совещания с руководством Минобороны РФ в Сочи.

Глава государства также добавил, что за минувший год удалось значительно укрепить потенциал ядерной триады России. Кроме того, российские армия и флот продолжают получать новейшие образцы вооружения и техники.