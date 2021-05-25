Президент «Золотого Витязя» объяснил срыв показа «Ополченочки» технической ошибкой

Севастополь, 25 мая. Подмена фильма об ополченцах Донбасса кинолентой про ВСУ на Международном Форуме «Золотой Витязь» не диверсия, а техническая ошибка организаторов. Об этом ФАН заявил народный артист России, президент Форума Николай Бурляев.

Напомним, что 24 мая вместо военной драмы «Ополченочка» о женском танковом экипаже зрители начали смотреть кино украинского производства о «подвигах» солдат ВСУ. Президент «Золотого Витязя» сообщил, что ему доложили об инциденте этим утром.

«Я попытался разобраться, в чем дело, и, по-моему, разобрался, — заявил собеседник ФАН. — Дело в том, что авторы «Ополченочки» до последнего дня и часа не присылали ссылку на фильм, который надо было закачивать для показа. Поэтому мои помощники, которые комплектуют всю программу, а там 190 фильмов, взяли версию кино из интернета. Оказалось, что это не та версия».

Николай Бурляев добавил, что не следует искать виновных в произошедшем.

«Здесь не надо искать никакой провокации, особенно виновных — я их уже нашел, — подчеркнул народный артист. — Нам это будет уроком, надо тщательно все отбирать. Этот фильм попал к нам в программу вне конкурса в последний момент, потому что у нас было желание поддержать наших братьев из ЛНР и ДНР. Сегодня мы показываем уже подлинную версию этого фильма. Все нормально, провокации нет».

Исполнительный продюсер «Ополченочки» Антон Горохов не согласен с предоставленным официальным объяснением.

«Когда организаторы сообщили, что наш фильм берут, они спросили, как мы передадим его и можно ли скачать его из интернета, — сообщил собеседник ФАН. — Мы ответили, что в интернете его нет. Тогда нам предложили предоставить ссылку для скачивания или привезти «Ополченочку» с собой. Мы сказали, что сами привезем ее на кинофестиваль».

По словам исполнительного продюсера, создатели фильма за несколько дней до начала кинофорума связались с одним из его технических специалистов.

«Он сказал, что нужно будет переделать файл в другой формат, поэтому мы прислали ссылку на очень хорошую версию, — рассказал Горохов. — Ее скачали и перекодировали. Когда во время вчерашнего показа мы пришли в рубку и подняли переполох, то правильную версию «Ополченочки» нашли в нужном для кинофорума формате».

Ранее исполнительный продюсер «Ополченочки» Антон Горохов сообщил ФАН, что на кинофоруме «Золотой Витязь» в Севастополе фильм об ополченцах Донбасса подменили лентой про ВСУ. Он предположил, что это может быть украинской диверсией.