СМИ: Саммит Путина и Байдена пройдет 15-16 июня в Швейцарии

Вашингтон, 25 мая. Двусторонняя встреча президента России Владимира Путина с главой Белого дома Джозефом Байденом может состояться в Швейцарии в период с 15 по 16 июня.

Информацию об этом передают американские СМИ со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Полем для проведения саммита, вероятнее всего, станет Женева. Даты переговоров были выбраны с учетом планов демократа посетить с рабочим визитом Европу, где он намерен обсудить актуальные вопросы с представителями ЕС и НАТО.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в скором времени власти сделают заявление о саммите Путина и Байдена. По его словам, в обращении Москва выскажет окончательную позицию относительно встречи.