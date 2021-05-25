Дробышу приходилось защищать участников «Фабрики звезд» от известных геев

Москва, 25 мая. Композитор и продюсер Виктор Дробыш рассказал, как ему приходилось спасать молодых исполнителей от знаменитых геев на «Фабрике звезд».

По словам Дробыша, когда он жил и работал в Финляндии и Германии, вокруг него было много людей нетрадиционной ориентации, однако продюсера совсем не волновал этот вопрос. В 1990-е годы композитор вообще не думал на эту тему.

«Не было никакой ни в коем случае ни брезгливости, ни отвращения к этому, мне было абсолютно плевать. Оказывается, я был абсолютно толерантный парень», — отметил Дробыш в интервью на YouTube-канале FAMETIME TV.

После приезда в Россию продюсер столкнулся с агрессивным поведением представителей сексуальных меньшинств, которые пытаются что-то доказать окружающим. Композитор выступил категорически против подобной пропаганды.

«Пропаганда — ни в коем случае. А я с этим столкнулся. Самое сильное, я столкнулся с этим на «Фабрике звезд», когда приезжали звезды наши, клали глаз на молодых ребят, которым даже 18 [лет] нет. Я не буду называть фамилий. Но я, оказывается, должен был их (участников проекта. — Прим. ФАН) защищать. Меня даже их родители просили защищать», — вспомнил Дробыш.

Продюсер рассказывал, как ему пришлось столкнуться с предательством. Дробыш пожаловался на победителя шестой «Фабрики звезд» Дмитрия Колдуна, ушедшего к Филиппу Киркорову.