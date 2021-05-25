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16:33
Происшествия
Подросток в Петербурге заступился за мать и пострадал от рук ее сожителя
16:32
Шоу-бизнес
Помощник Никаса Сафронова прокомментировал скандал с братом художника
16:31
Политика
Тихановская оценила идею Макрона пригласить ее сторонников на саммит «Большой семерки»
16:30
Шоу-бизнес
Звезда «Дневников вампира» Йен Сомерхолдер благодаря жене рассчитался с долгами
16:30
Шоу-бизнес
Приветствую двумя руками: кинокритик Шпагин прокомментировал выход фильма «Турист»
16:30
Политика
Эфир: Какой урон Белоруссии нанесут нападки Запада
16:29
Общество
Жителей Гонконга призывают привиться от COVID-19 до истечения срока годности вакцин
16:25
Спорт
Вот кто настоящий Табаки: итоги скандала с флагом Белоруссии на ЧМ-2021
16:23
Африка
Мирные переговоры между Суданом и НОДС перенесли на 26 мая
16:23
Происшествия
Шотландец напоил несовершеннолетнюю водкой и оставил умирать на улице
16:23
Армия
На Украине создадут силы территориальной обороны
16:20
Происшествия
В МВД прокомментировали информацию о «набитой» оружием машине в Москве
16:18
Экономика
Партия «Справедливая Россия» предложила ввести в России безусловный доход
16:16
Шоу-бизнес
Звезда «Склифосовского» Евгения Дмитриева рассказала о неудачном браке с Андреем Кайковым
16:15
Происшествия
Петербуржец после визита к отцу вернулся с порезанной шеей
16:15
Общество
Владимирские медики спасли жизни беременной с COVID-19 и ее ребенка
16:12
Происшествия
МИД подтвердил задержание россиянки в Минске
16:08
Армия
Командованию ВС Украины стало стыдно перед НАТО за свой советский авиапарк
16:08
Шоу-бизнес
Блогер Лена Миро назвала главные ошибки Ивлеевой в отношениях с Элджеем
16:08
Армия
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Эксперты обеспокоены психическим здоровьем Гудкова после его слов о петрушке

  /   Обновлено: 25 мая 2021 15:55
Общество
Эксперты обеспокоены психическим здоровьем Гудкова после его слов о петрушке
Федеральное агентство новостей  / 

Экс-депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков в своем Twitter-аккаунте выразил недовольство тем, что российские власти будут наказывать граждан за выращивание кудрявой петрушки на семена. В экспертном сообществе констатировали, что спекулирование на подобных инфоповодах свидетельствует об окончательном завершении его политической карьеры, а также о возможном наличии психических проблем.

В субботу, 22 мая, бывший политик опубликовал очередное странное заявление в соцсети, в котором назвал «запретительным безумием» решение СанПиН внести изменения в раздел «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». Его возмутило, что за культивирование курчавой петрушки с целью получения семян россиян будут наказывать штрафами до 40 тысяч рублей, а в отдельных случаях нарушители могут получить срок до трех лет лишения свободы в соответствии со статьей 228 УК РФ.

Стоит отметить, что Роспотребнадзор еще в 2011 году включил семена этого вида огородного растения в список содержащих сильнодействующие ядовитые и наркотические вещества. При этом выращивание наиболее распространенной его разновидности — листовой петрушки обыкновенной — для употребления в пищу не запрещается. Геннадий Гудков, очевидно, не стал вдаваться в подробности, начав запугивать дачников, попутно осуждая власти, несмотря на то, что многие информационные источники уже детально разобрали данный запрет.

Эксперты обеспокоены психическим здоровьем Гудкова после его слов о петрушке
pexels.com  / Suzy Hazelwood

«В список запрещенных растений включены только семена петрушки, из которых можно приготовить опасное для здоровья человека масло», — объяснил журналистам председатель коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго.

Таким образом, ответственность предусмотрена только в том случае, если человек выращивал именно петрушку кудрявую на семена. В таком случае может быть назначен штраф до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех месяцев. Кроме того, могут привлечь к обязательным работам на срок до 480 часов или исправительным работам на срок до двух лет. Если будет доказано, что культивация производилась с целью производства наркотического масла, то это чревато лишением свободы до трех лет.

В комментарии корреспонденту ФАН главный редактор интернет-издания World Economy Александр Сосновский подверг критике претензии сбежавшего из России Гудкова. Эксперт считает, что его последние высказывания, скорее всего, направлены на привлечение внимания к своей персоне. Также собеседник добавил, что Гудков этим постом в Twitter попросту манипулирует сознанием дачников, многие из которых не станут разбираться в тонкостях законодательства. Такими информационными провокациями бывший депутат лишний раз напоминает о себе, так как в РФ про него уже почти все забыли, считает он.

«Хочу сказать, что «кудряво» живет товарищ Гудков. Как только политик начинает заниматься вопросами петрушки, марихуаны или другого какого-то зелья  это означает, что политическая жизнь для него закончилась… Лишь бы что-то делать и на чем-то зарабатывать. <…> Сельское хозяйство и дачники обойдутся и без Гудкова», — подчеркнул политолог.

Эксперты обеспокоены психическим здоровьем Гудкова после его слов о петрушке
wikipedia.org  / Bogomolov.PL

Блогер и писатель Илиас Меркури обратил внимание, что в последнее время риторика Гудкова становится все более абсурдной и лишенной какого-либо смысла. Кроме того, зачастую заявления делаются им спустя некоторое время, когда в информационном поле эта тема уже практически не обсуждается. Эксперт считает, что это отчасти обусловлено возрастом автора гневных постов.

«Геннадий Гудков не подвел. Он всегда комментирует самые «актуальные» темы, которые беспокоят его и его окружение. Но в силу возраста с небольшой задержкой, правда, реагирует  в два-три дня. Мы всегда читаем то, о чем он пишет, и делаем выводы», — поделился собеседник ФАН.

Также общественный деятель не исключил, что, помимо возраста, у Геннадия Гудкова могут быть куда более серьезные проблемы, в том числе психического характера.

«Человек чрезмерно увлекся сельскохозяйственными культурами, мы теряем его. Я крайне обеспокоен его психическим здоровьем. <…> Это требует глубокого изучения. Его семья должна срочно принять меры», — поделился эксперт.

Также Меркури призвал семью и близких Гудкова принять срочные меры относительно его здоровья и обратиться к специалистам, при этом иронично пообещал лично помочь в сборе средств для соответствующего обследования.

Ранее в интервью для ФАН руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко отметил, что Геннадий Гудков вводит российских граждан в заблуждение за счет вброса о якобы ужесточении Министерством природных ресурсов и экологии РФ правил сбора грибов, ягод и березового сока.

геннадий гудков петрушка
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