Путин заявил об успешных испытаниях ЗРК С-500

Сочи, 25 мая. Испытания новейшего зенитного ракетного комплекса С-500 успешно завершаются. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещаний в Сочи.

По его словам, система уже стоит на очереди для поступления на вооружение российской армии.

В данный момент российский лидер проводит серию совещаний в Сочи. Они продлятся с 25 по 27 мая.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин начнет серию встреч по оборонной тематике с обсуждения направлений развития Вооруженных сил России.