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25 мая 16:36
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новостей
16:33
Происшествия
Подросток в Петербурге заступился за мать и пострадал от рук ее сожителя
16:32
Шоу-бизнес
Помощник Никаса Сафронова прокомментировал скандал с братом художника
16:31
Политика
Тихановская оценила идею Макрона пригласить ее сторонников на саммит «Большой семерки»
16:30
Шоу-бизнес
Звезда «Дневников вампира» Йен Сомерхолдер благодаря жене рассчитался с долгами
16:30
Шоу-бизнес
Приветствую двумя руками: кинокритик Шпагин прокомментировал выход фильма «Турист»
16:30
Политика
Эфир: Какой урон Белоруссии нанесут нападки Запада
16:29
Общество
Жителей Гонконга призывают привиться от COVID-19 до истечения срока годности вакцин
16:25
Спорт
Вот кто настоящий Табаки: итоги скандала с флагом Белоруссии на ЧМ-2021
16:23
Африка
Мирные переговоры между Суданом и НОДС перенесли на 26 мая
16:23
Происшествия
Шотландец напоил несовершеннолетнюю водкой и оставил умирать на улице
16:23
Армия
На Украине создадут силы территориальной обороны
16:20
Происшествия
В МВД прокомментировали информацию о «набитой» оружием машине в Москве
16:18
Экономика
Партия «Справедливая Россия» предложила ввести в России безусловный доход
16:16
Шоу-бизнес
Звезда «Склифосовского» Евгения Дмитриева рассказала о неудачном браке с Андреем Кайковым
16:15
Происшествия
Петербуржец после визита к отцу вернулся с порезанной шеей
16:15
Общество
Владимирские медики спасли жизни беременной с COVID-19 и ее ребенка
16:12
Происшествия
МИД подтвердил задержание россиянки в Минске
16:08
Армия
Командованию ВС Украины стало стыдно перед НАТО за свой советский авиапарк
16:08
Шоу-бизнес
Блогер Лена Миро назвала главные ошибки Ивлеевой в отношениях с Элджеем
16:08
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Пентагон признал свои колесные танки небоеспособными

Армия
Пентагон признал свои колесные танки небоеспособными
wikipedia.org  /  Jarek Tuszyński / CC-BY-SA-3.0

Вашингтон, 25 мая. Пентагон досрочно списал колесные танки, которые были разработаны на базе бронетранспортера Stryker.

Причиной данного решения стало их недостаточное бронирование, плохая проходимость и избыточный вес. Колесные танки были приняты на вооружение американской армии в 2002 году. Пентагон сразу заказал более двух тысяч подобных машин. Однако война в Ираке выявила у бронированных машин ряд существенных недостатков.

Лобовая броня колесного танка едва выдерживает попадание осколков от снаряда калибра 155 миллиметров. Борта и корма танка защищают экипаж лишь от пуль калибра 7,62 миллиметра. Американские военные оценили эффективность танка, а также подсчитали стоимость его модернизации, после чего пришли к выводу, что в этом нет смысла. Гораздо проще заменить эти машины переносными противотанковыми комплексами «Джавелин», передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Пентагон рассматривает возможность оснащения разведывательных подразделений американской армии электромобилями легкого класса. Разработчики уже предложили один вариант бронированного электрокара. Согласно проекту, электрический броневик может перевозить 3,6 тонны полезной нагрузки.

сша пентагон колесный танк
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