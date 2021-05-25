Пентагон признал свои колесные танки небоеспособными

Вашингтон, 25 мая. Пентагон досрочно списал колесные танки, которые были разработаны на базе бронетранспортера Stryker.

Причиной данного решения стало их недостаточное бронирование, плохая проходимость и избыточный вес. Колесные танки были приняты на вооружение американской армии в 2002 году. Пентагон сразу заказал более двух тысяч подобных машин. Однако война в Ираке выявила у бронированных машин ряд существенных недостатков.

Лобовая броня колесного танка едва выдерживает попадание осколков от снаряда калибра 155 миллиметров. Борта и корма танка защищают экипаж лишь от пуль калибра 7,62 миллиметра. Американские военные оценили эффективность танка, а также подсчитали стоимость его модернизации, после чего пришли к выводу, что в этом нет смысла. Гораздо проще заменить эти машины переносными противотанковыми комплексами «Джавелин», передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Пентагон рассматривает возможность оснащения разведывательных подразделений американской армии электромобилями легкого класса. Разработчики уже предложили один вариант бронированного электрокара. Согласно проекту, электрический броневик может перевозить 3,6 тонны полезной нагрузки.