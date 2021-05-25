Путин отметил укрепление потенциала российской ядерной триады

Сочи, 25 мая. Президент РФ Владимир Путин заявил о серьезном росте потенциала российской ядерной триады, которого удалось достигнуть за последние годы.

Выступая во время планового военного совещания с руководством Минобороны РФ, президент отметил, что ядерное оружие у российских войск стало гарантией безопасности рубежей страны. Он подчеркнул, что в мире существуют серьезные риски, требующие от государства высокой боеготовности.

Традиционная серия военных совещаний с участием представителей Минобороны РФ и военно-промышленного комплекса стартовала в Сочи во вторник, 25 мая. Президент в течение трех дней будет уделять внимание различным отраслям армии и ОПК. В 2019 году привычный формат военных совещаний претерпел некоторые изменения, когда Путин начал лично посещать военные предприятия страны.

Ранее Путин заявил, что риски, которые на сегодняшний день существуют в мире, в том числе у российских границ, обязывают армию иметь высокую степень боевой готовности.