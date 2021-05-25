Египет внедрил российские железнодорожные вагоны в транспортную систему страны

Каир, 25 мая. Железнодорожное управление Египта планомерно интегрирует новые российские вагоны в транспортную систему страны, сообщает издание El Balad.

Обновленный состав №80 приступит к выполнению рейса между Каиром и Асуаном в среду, 26 мая. Общее время пути в дороге составит почти 18 часов с пересадкой. В настоящее время специалисты подготавливают тягач с 11 вагонами с динамической системой вентиляции из РФ.

Аналогичную модификацию ждет поезд №81, который доставляет пассажиров из Асуана в Каир. Его следующий рейс запланирован на 28 мая. До этого времени инженеры также пристыкуют более десяти единиц техники российского производства.

Обновление железнодорожного парка Египта проходит в рамках соглашения между Москвой и Каиром. Согласно сделке, компания «Трансмашхолдинг» (ТМХ) обязуется изготовить и передать холдингу «Египетские национальные железные дороги» (ЕНЖД) 1300 вагонов, начиная от эконом-класса и заканчивая техникой с повышенным комфортом.

Федеральное агентство новостей /

Стоимость контракта оценивается в миллиард евро (89,7 млрд рублей). В настоящий момент в порт Александрии доставлено около 300 единиц техники, подтвердил министр транспорта Камель эль-Вазир.