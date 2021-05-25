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25 мая 16:35
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новостей
16:33
Происшествия
Подросток в Петербурге заступился за мать и пострадал от рук ее сожителя
16:32
Шоу-бизнес
Помощник Никаса Сафронова прокомментировал скандал с братом художника
16:31
Политика
Тихановская оценила идею Макрона пригласить ее сторонников на саммит «Большой семерки»
16:30
Шоу-бизнес
Звезда «Дневников вампира» Йен Сомерхолдер благодаря жене рассчитался с долгами
16:30
Шоу-бизнес
Приветствую двумя руками: кинокритик Шпагин прокомментировал выход фильма «Турист»
16:30
Политика
Эфир: Какой урон Белоруссии нанесут нападки Запада
16:29
Общество
Жителей Гонконга призывают привиться от COVID-19 до истечения срока годности вакцин
16:25
Спорт
Вот кто настоящий Табаки: итоги скандала с флагом Белоруссии на ЧМ-2021
16:23
Африка
Мирные переговоры между Суданом и НОДС перенесли на 26 мая
16:23
Происшествия
Шотландец напоил несовершеннолетнюю водкой и оставил умирать на улице
16:23
Армия
На Украине создадут силы территориальной обороны
16:20
Происшествия
В МВД прокомментировали информацию о «набитой» оружием машине в Москве
16:18
Экономика
Партия «Справедливая Россия» предложила ввести в России безусловный доход
16:16
Шоу-бизнес
Звезда «Склифосовского» Евгения Дмитриева рассказала о неудачном браке с Андреем Кайковым
16:15
Происшествия
Петербуржец после визита к отцу вернулся с порезанной шеей
16:15
Общество
Владимирские медики спасли жизни беременной с COVID-19 и ее ребенка
16:12
Происшествия
МИД подтвердил задержание россиянки в Минске
16:08
Армия
Командованию ВС Украины стало стыдно перед НАТО за свой советский авиапарк
16:08
Шоу-бизнес
Блогер Лена Миро назвала главные ошибки Ивлеевой в отношениях с Элджеем
16:08
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Египет внедрил российские железнодорожные вагоны в транспортную систему страны

Африка
Египет внедрил российские железнодорожные вагоны в транспортную систему страны
Пресс-служба АО «Трансмашхолдинг».  / 

Каир, 25 мая. Железнодорожное управление Египта планомерно интегрирует новые российские вагоны в транспортную систему страны, сообщает издание El Balad.

Обновленный состав №80 приступит к выполнению рейса между Каиром и Асуаном в среду, 26 мая. Общее время пути в дороге составит почти 18 часов с пересадкой. В настоящее время специалисты подготавливают тягач с 11 вагонами с динамической системой вентиляции из РФ.

Аналогичную модификацию ждет поезд №81, который доставляет пассажиров из Асуана в Каир. Его следующий рейс запланирован на 28 мая. До этого времени инженеры также пристыкуют более десяти единиц техники российского производства.

Обновление железнодорожного парка Египта проходит в рамках соглашения между Москвой и Каиром. Согласно сделке, компания «Трансмашхолдинг» (ТМХ) обязуется изготовить и передать холдингу «Египетские национальные железные дороги» (ЕНЖД) 1300 вагонов, начиная от эконом-класса и заканчивая техникой с повышенным комфортом.

Египет внедрил российские железнодорожные вагоны в транспортную систему страны
Федеральное агентство новостей  / 

Стоимость контракта оценивается в миллиард евро (89,7 млрд рублей). В настоящий момент в порт Александрии доставлено около 300 единиц техники, подтвердил министр транспорта Камель эль-Вазир.

Египет внедрил российские железнодорожные вагоны в транспортную систему страны
Федеральное агентство новостей  / 

россия египет вагоны
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