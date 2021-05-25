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25 мая 16:34
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новостей
16:33
Происшествия
Подросток в Петербурге заступился за мать и пострадал от рук ее сожителя
16:32
Шоу-бизнес
Помощник Никаса Сафронова прокомментировал скандал с братом художника
16:31
Политика
Тихановская оценила идею Макрона пригласить ее сторонников на саммит «Большой семерки»
16:30
Шоу-бизнес
Звезда «Дневников вампира» Йен Сомерхолдер благодаря жене рассчитался с долгами
16:30
Шоу-бизнес
Приветствую двумя руками: кинокритик Шпагин прокомментировал выход фильма «Турист»
16:30
Политика
Эфир: Какой урон Белоруссии нанесут нападки Запада
16:29
Общество
Жителей Гонконга призывают привиться от COVID-19 до истечения срока годности вакцин
16:25
Спорт
Вот кто настоящий Табаки: итоги скандала с флагом Белоруссии на ЧМ-2021
16:23
Африка
Мирные переговоры между Суданом и НОДС перенесли на 26 мая
16:23
Происшествия
Шотландец напоил несовершеннолетнюю водкой и оставил умирать на улице
16:23
Армия
На Украине создадут силы территориальной обороны
16:20
Происшествия
В МВД прокомментировали информацию о «набитой» оружием машине в Москве
16:18
Экономика
Партия «Справедливая Россия» предложила ввести в России безусловный доход
16:16
Шоу-бизнес
Звезда «Склифосовского» Евгения Дмитриева рассказала о неудачном браке с Андреем Кайковым
16:15
Происшествия
Петербуржец после визита к отцу вернулся с порезанной шеей
16:15
Общество
Владимирские медики спасли жизни беременной с COVID-19 и ее ребенка
16:12
Происшествия
МИД подтвердил задержание россиянки в Минске
16:08
Армия
Командованию ВС Украины стало стыдно перед НАТО за свой советский авиапарк
16:08
Шоу-бизнес
Блогер Лена Миро назвала главные ошибки Ивлеевой в отношениях с Элджеем
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Приветствую двумя руками: кинокритик Шпагин прокомментировал выход фильма «Турист»

Шоу-бизнес
Приветствую двумя руками: кинокритик Шпагин прокомментировал выход фильма «Турист»
Prt Scr youtube.com  /  Сергей Чупров

Москва, 25 мая. За последние 30 лет в нашей стране не выходили фильмы в жанре политической драмы. Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал кинокритик Александр Шпагин.

По словам эксперта, выход картины «Турист», которая рассказывает о российских инструкторах в Центральноафриканской Республике, важен для отечественного кинематографа еще и тем, что позволяет вспомнить почти утраченное искусство.

«Я очень хорошо отношусь к идее таких фильмов. Жанр политической драмы был в советское время. В последние же 30 лет его не было вообще. Это картина, откликающаяся на недавние события, но использующая другие имена», — сообщил киновед.

Александр Шпагин также рассказал, какая картина может служить эталоном для будущих аналогичных проектов.

«Я двумя руками приветствую, что у нас появляются такие картины. ˂…˃ Эти фильмы нужно делать по типу «Движения вверх» — в какой-то степени это тоже политическая драма. Там очень тонко был соблюден баланс, не было приключений, были коллизии», — пояснил собеседник ФАН.

Приветствую двумя руками: кинокритик Шпагин прокомментировал выход фильма «Турист»
Кадр из фильма «Турист»  / 

В завершение он отметил, почему экранизация историй из жизни пользуется популярностью у зрителей.

«Фильмы на основе реальных событий всегда интересны. Такие проекты коммерчески выгодны. ˂…˃ Кроме того, это очень интересный повод вернуться к подлинной сложности жизни, которой у нас на экране очень мало», —  резюмировал Александр Шпагин.

Ранее военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц заявил ФАН, что фильм «Турист» — это крепкий боевик, в котором нет пафосного надрыва.

турист шпагин
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