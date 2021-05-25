Приветствую двумя руками: кинокритик Шпагин прокомментировал выход фильма «Турист»

Москва, 25 мая. За последние 30 лет в нашей стране не выходили фильмы в жанре политической драмы. Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал кинокритик Александр Шпагин.

По словам эксперта, выход картины «Турист», которая рассказывает о российских инструкторах в Центральноафриканской Республике, важен для отечественного кинематографа еще и тем, что позволяет вспомнить почти утраченное искусство.

«Я очень хорошо отношусь к идее таких фильмов. Жанр политической драмы был в советское время. В последние же 30 лет его не было вообще. Это картина, откликающаяся на недавние события, но использующая другие имена», — сообщил киновед.

Александр Шпагин также рассказал, какая картина может служить эталоном для будущих аналогичных проектов.

«Я двумя руками приветствую, что у нас появляются такие картины. ˂…˃ Эти фильмы нужно делать по типу «Движения вверх» — в какой-то степени это тоже политическая драма. Там очень тонко был соблюден баланс, не было приключений, были коллизии», — пояснил собеседник ФАН.

Кадр из фильма «Турист» /

В завершение он отметил, почему экранизация историй из жизни пользуется популярностью у зрителей.

«Фильмы на основе реальных событий всегда интересны. Такие проекты коммерчески выгодны. ˂…˃ Кроме того, это очень интересный повод вернуться к подлинной сложности жизни, которой у нас на экране очень мало», — резюмировал Александр Шпагин.

Ранее военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц заявил ФАН, что фильм «Турист» — это крепкий боевик, в котором нет пафосного надрыва.