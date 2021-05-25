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25 мая 16:35
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новостей
16:33
Происшествия
Подросток в Петербурге заступился за мать и пострадал от рук ее сожителя
16:32
Шоу-бизнес
Помощник Никаса Сафронова прокомментировал скандал с братом художника
16:31
Политика
Тихановская оценила идею Макрона пригласить ее сторонников на саммит «Большой семерки»
16:30
Шоу-бизнес
Звезда «Дневников вампира» Йен Сомерхолдер благодаря жене рассчитался с долгами
16:30
Шоу-бизнес
Приветствую двумя руками: кинокритик Шпагин прокомментировал выход фильма «Турист»
16:30
Политика
Эфир: Какой урон Белоруссии нанесут нападки Запада
16:29
Общество
Жителей Гонконга призывают привиться от COVID-19 до истечения срока годности вакцин
16:25
Спорт
Вот кто настоящий Табаки: итоги скандала с флагом Белоруссии на ЧМ-2021
16:23
Африка
Мирные переговоры между Суданом и НОДС перенесли на 26 мая
16:23
Происшествия
Шотландец напоил несовершеннолетнюю водкой и оставил умирать на улице
16:23
Армия
На Украине создадут силы территориальной обороны
16:20
Происшествия
В МВД прокомментировали информацию о «набитой» оружием машине в Москве
16:18
Экономика
Партия «Справедливая Россия» предложила ввести в России безусловный доход
16:16
Шоу-бизнес
Звезда «Склифосовского» Евгения Дмитриева рассказала о неудачном браке с Андреем Кайковым
16:15
Происшествия
Петербуржец после визита к отцу вернулся с порезанной шеей
16:15
Общество
Владимирские медики спасли жизни беременной с COVID-19 и ее ребенка
16:12
Происшествия
МИД подтвердил задержание россиянки в Минске
16:08
Армия
Командованию ВС Украины стало стыдно перед НАТО за свой советский авиапарк
16:08
Шоу-бизнес
Блогер Лена Миро назвала главные ошибки Ивлеевой в отношениях с Элджеем
16:08
Армия
ВС Азербайджана обстреляли позиции армянской армии в Гегаркуникской области
Все новости

Глава ЦАР примет участие в экстренном саммите по Чаду в Нигерии

Весь мир
Глава ЦАР примет участие в экстренном саммите по Чаду в Нигерии
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Абуджа, 25 мая. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера находится с визитом в столице Нигерии. Он примет участие в экстренном саммите глав государств-членов Комиссии по бассейну озера Чад.

Об этом на официальной странице в социальной сети Facebook сообщило правительство ЦАР.

Основной темой встречи станет кризисная ситуация в соседнем государстве после смерти президента Идриса Деби. На сегодняшний день Чадом руководит военный совет, который возглавил сын Деби Мухамад. Ситуация с безопасностью вызывает серьезную тревогу у близлежащих африканских стран, которые не хотят, чтобы она привела к дестабилизации региона.

Вместе с лидером ЦАР в Абуджу прибыла делегация из членов правительства. Туадера уже успел встретиться с президентом Нигерии Мохаммадом Бухари. Они обсудили развитие сотрудничества республик. Центральноафриканский руководитель особенно выделил совместную работу в области экономики.

Туадера также выразил соболезнования коллеге по поводу гибели в авиакатастрофе начальника штаба нигерийской армии и десяти офицеров.

нигерия цар туадера
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