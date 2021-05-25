Глава ЦАР примет участие в экстренном саммите по Чаду в Нигерии

Абуджа, 25 мая. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера находится с визитом в столице Нигерии. Он примет участие в экстренном саммите глав государств-членов Комиссии по бассейну озера Чад.

Об этом на официальной странице в социальной сети Facebook сообщило правительство ЦАР.

Основной темой встречи станет кризисная ситуация в соседнем государстве после смерти президента Идриса Деби. На сегодняшний день Чадом руководит военный совет, который возглавил сын Деби Мухамад. Ситуация с безопасностью вызывает серьезную тревогу у близлежащих африканских стран, которые не хотят, чтобы она привела к дестабилизации региона.

Вместе с лидером ЦАР в Абуджу прибыла делегация из членов правительства. Туадера уже успел встретиться с президентом Нигерии Мохаммадом Бухари. Они обсудили развитие сотрудничества республик. Центральноафриканский руководитель особенно выделил совместную работу в области экономики.

Туадера также выразил соболезнования коллеге по поводу гибели в авиакатастрофе начальника штаба нигерийской армии и десяти офицеров.