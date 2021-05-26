Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
26 мая 07:47
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
07:39
Армия
Прибывшие на авиабазу Хмеймим Ту-22М3 пролетели над Средиземным морем
07:36
Общество
Российские разработчики создали гаджет для контроля приема лекарств
07:33
Общество
Диетолог Кораблева сравнила пользу зеленых и перезрелых бананов
07:25
Происшествия
Попавшее в аварию российское судно «Амур» направляется в порт Момбецу
07:16
Общество
Американцы восхитились реакцией России на дефицит полупроводников
07:10
Общество
Три российских вуза включили в Шанхайский глобальный рейтинг
07:06
Происшествия
Видео с места столкновения российского и японского судов появилось в Сети
07:04
Политика
Депутат Рабинович: Зеленский готовит Украину к партизанской войне
07:00
Общество
Гнездо краснокнижного орлана-белохвоста обнаружили в Пензе
06:35
Общество
Российским автовладельцам напомнили о новых правилах тюнинга с 1 июля
06:33
Общество
Девушка решила устроить прощальный пикник для найденного в шкафу мышонка
06:28
Происшествия
Пожарный вертолет с четырьмя людьми рухнул во Флориде
06:26
Технологии
Два редких астрономических явления жители РФ могут наблюдать 26 мая
06:05
Общество
Лыжников пригласили на последний снег в Кировск
06:02
Общество
Опубликован список самых быстрых советских грузовиков
06:00
Украина
Киев разрешил украинцам влезать в долги для оплаты новых газовых тарифов 
05:59
Происшествия
Столкновение кораблей у Хоккайдо могло произойти из-за плохой видимости
05:56
Общество
Финские СМИ в 80-х годах восхваляли СССР и моду московских женщин
05:44
Политика
Свыше 70 человек потеряли работу в чешском посольстве в Москве
05:43
Общество
IT-специалист Кузьменко дал советы по восстановлению переписки во «ВКонтакте»
Все новости
26 мая 07:47
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
07:39
Армия
Прибывшие на авиабазу Хмеймим Ту-22М3 пролетели над Средиземным морем
07:36
Общество
Российские разработчики создали гаджет для контроля приема лекарств
07:33
Общество
Диетолог Кораблева сравнила пользу зеленых и перезрелых бананов
07:25
Происшествия
Попавшее в аварию российское судно «Амур» направляется в порт Момбецу
07:16
Общество
Американцы восхитились реакцией России на дефицит полупроводников
07:10
Общество
Три российских вуза включили в Шанхайский глобальный рейтинг
07:06
Происшествия
Видео с места столкновения российского и японского судов появилось в Сети
07:04
Политика
Депутат Рабинович: Зеленский готовит Украину к партизанской войне
07:00
Общество
Гнездо краснокнижного орлана-белохвоста обнаружили в Пензе
06:35
Общество
Российским автовладельцам напомнили о новых правилах тюнинга с 1 июля
06:33
Общество
Девушка решила устроить прощальный пикник для найденного в шкафу мышонка
06:28
Происшествия
Пожарный вертолет с четырьмя людьми рухнул во Флориде
06:26
Технологии
Два редких астрономических явления жители РФ могут наблюдать 26 мая
06:05
Общество
Лыжников пригласили на последний снег в Кировск
06:02
Общество
Опубликован список самых быстрых советских грузовиков
06:00
Украина
Киев разрешил украинцам влезать в долги для оплаты новых газовых тарифов 
05:59
Происшествия
Столкновение кораблей у Хоккайдо могло произойти из-за плохой видимости
05:56
Общество
Финские СМИ в 80-х годах восхваляли СССР и моду московских женщин
05:44
Политика
Свыше 70 человек потеряли работу в чешском посольстве в Москве
05:43
Общество
IT-специалист Кузьменко дал советы по восстановлению переписки во «ВКонтакте»
Все новости

Гнездо краснокнижного орлана-белохвоста обнаружили в Пензе

  /   Обновлено: 26 мая 2021 07:09
Общество
Гнездо краснокнижного орлана-белохвоста обнаружили в Пензе
minleshoz.pnzreg.ru  /  Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области

Пенза, 26 мая. Исчезавший с территории Пензенской области орлан-белохвост вновь был замечен в черте столицы региона. Гнездо с двумя оперившимися птенцами редкой птицы было обнаружено специалистами минлесхоза.

По данным министерства, орлан-белохвост, внесенный в Красную книгу России, полностью покинул Сурский край в середине XX века. Лишь к началу нового тысячелетия отдельные особи пернатого хищника стали возвращаться на места прежнего обитания. В настоящее время на территории области известно несколько мест гнездований орлана-белохвоста.

К сожалению, крупная птица нередко становится целью охотников, желающих пополнить свою коллекцию редким трофеем.

«За уничтожение видов занесенных в Красную книгу и среды их обитания предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Ущерб за незаконную добычу орлана-белохвоста составит 100 тысяч рублей», — уточнили в региональном минлесхозе.

Ранее ФАН сообщал, что в Пензе уволили врио министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Игоря Чернышова. Такое решение было принято в ходе заседания антикоррупционной комиссии.

россия пенза орел пензенская область природа фауна
Комментировать

Вернуться назад

Самое популярное
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Политика 139593 24 мая 2021
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 131457 23 мая 2021
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Общество 89943 24 мая 2021
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Политика 66432 23 мая 2021
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Политика 57460 24 мая 2021
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Все новости / Общество / Гнездо краснокнижного орлана-белохвоста обнаружили в Пензе
Рейтинг@Mail.ru