Гнездо краснокнижного орлана-белохвоста обнаружили в Пензе

Пенза, 26 мая. Исчезавший с территории Пензенской области орлан-белохвост вновь был замечен в черте столицы региона. Гнездо с двумя оперившимися птенцами редкой птицы было обнаружено специалистами минлесхоза.

По данным министерства, орлан-белохвост, внесенный в Красную книгу России, полностью покинул Сурский край в середине XX века. Лишь к началу нового тысячелетия отдельные особи пернатого хищника стали возвращаться на места прежнего обитания. В настоящее время на территории области известно несколько мест гнездований орлана-белохвоста.

К сожалению, крупная птица нередко становится целью охотников, желающих пополнить свою коллекцию редким трофеем.

«За уничтожение видов занесенных в Красную книгу и среды их обитания предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Ущерб за незаконную добычу орлана-белохвоста составит 100 тысяч рублей», — уточнили в региональном минлесхозе.

Ранее ФАН сообщал, что в Пензе уволили врио министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Игоря Чернышова. Такое решение было принято в ходе заседания антикоррупционной комиссии.