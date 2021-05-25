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25 мая 18:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:05
Общество
Якутские работодатели могут требовать от сотрудников справку о вакцинации от COVID-19
18:05
Экономика
Компания из Нидерландов продаст немцам производство йогуртов в России
18:04
Общество
Поклонники предостерегли Галкина от отравления Пугачевой
18:03
Общество
Российский ученый прокомментировал идею обязательной вакцинации от COVID-19
18:02
Общество
В Петербурге приговорен посредник, передавший таможенникам полмиллиона рублей взятки
18:02
Происшествия
Сотрудников центра обеспечения МВД подозревают в хищении 11 служебных машин
18:01
Общество
Влияние самоизоляции на отказ от курения оценил психиатр
17:59
Армия
Политолог Марков объяснил озабоченность стран НАТО арестом Протасевича в Минске
17:57
Африка
Европейские войны в Африке: кому нужен хаос, а кому — порядок
17:56
Общество
Житель Томска отправил хорька Бусю в отпуск на Алтай
17:54
Шоу-бизнес
Бывший жених Ольги Бузовой стал новым ведущим «Дома-2»
17:53
Политика
Меркель заявила, что будет очень довольна личной встречей Путина и Байдена
17:53
Экономика
Посыл в будущее: эксперт указал на главное в докладе главы Севастополя о работе в 2020-м
17:50
Происшествия
Зацепер из Нижнего Новгорода получил ожоги 51% тела при попытке сделать селфи
17:50
Спорт
Александр Овечкин намерен завершить карьеру в «Вашингтоне»
17:49
Происшествия
Полиция Нового Уренгоя расследует гибель выброшенной из окна собаки
17:48
Экономика
Банк России зафиксировал сокращение просроченной задолженности россиян
17:47
Происшествия
Суд в Новороссийске арестовал обвиняемого по делу о повреждении мемориала
17:46
Происшествия
СК опроверг задержание вице-губернатора Владимирской области
17:46
Происшествия
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Зацепер из Нижнего Новгорода получил ожоги 51% тела при попытке сделать селфи

Происшествия
Зацепер из Нижнего Новгорода получил ожоги 51% тела при попытке сделать селфи
pixabay.com  /  analogicus

Нижний Новгород, 25 мая. Попытка сделать фотографию с крыши вагона электрички привела 17-летнего подростка из Нижнего Новгорода на больничную койку. Удар электрическим током с напряжением более 27 тысяч вольт нанес любителю селфи обширные ожоги тела. 

По предварительной информации, инцидент произошел на улице Электровозная поздним вечером минувшего воскресенья. В ходе прогулки у железной дороги юный зацепер в компании 18-летнего товарища решили взобраться на вагон, чтобы сделать снимок. После осуществления задуманного младшего из компании ударило током, протекающим по контактной сети. С ожогами 51% кожного покрова пострадавший был доставлен в реанимационное отделение. 

«По факту происшествия Приволжским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится проверка. Совместно с представителями УТ МВД России по ПФО устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнил старший помощник руководителя Приволжского СУт СКР Дмитрий Захаров.

Ранее ФАН сообщал, что в Пензе 76-летняя пенсионерка угодила под пассажирский поезд при переходе путей. По счастливому стечению обстоятельств горожанка выжила.

россия селфи нижний новгород поезд электричка жд
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