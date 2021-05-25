Зацепер из Нижнего Новгорода получил ожоги 51% тела при попытке сделать селфи

Нижний Новгород, 25 мая. Попытка сделать фотографию с крыши вагона электрички привела 17-летнего подростка из Нижнего Новгорода на больничную койку. Удар электрическим током с напряжением более 27 тысяч вольт нанес любителю селфи обширные ожоги тела.

По предварительной информации, инцидент произошел на улице Электровозная поздним вечером минувшего воскресенья. В ходе прогулки у железной дороги юный зацепер в компании 18-летнего товарища решили взобраться на вагон, чтобы сделать снимок. После осуществления задуманного младшего из компании ударило током, протекающим по контактной сети. С ожогами 51% кожного покрова пострадавший был доставлен в реанимационное отделение.

«По факту происшествия Приволжским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится проверка. Совместно с представителями УТ МВД России по ПФО устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнил старший помощник руководителя Приволжского СУт СКР Дмитрий Захаров.

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