Виктор Дробыш попросил Самбурскую «отвязаться» от него

Москва, 25 мая. Музыкальный продюсер Виктор Дробыш не готов мириться с актрисой Настасьей Самбурской, с которой когда-то работал. Он хочет, чтобы звезда «Универа» не втягивала его в скандалы.

Продюсер считает, что перемирие и возобновление сотрудничества не нужно ни Самбурской, ни ему. При этом артист не держится за музыкальное детище, которое у него появилось во время работы с актрисой. Музыкант готов отдать артистке права на композиции. Более того, он не против, чтобы она продолжала работать и даже использовала его советы, если они ей нужны.

«Пускай она забирает все, что хочет. Пускай она делает, что делает. <…> Просто [пусть] от меня отвяжется и все. А я постараюсь вернуть, что я потратил. Что я не смогу вернуть, так это время и нервы», — сказал музыкант в эфире шоу на YouTube-канале FAMETIME TV.

Конфликт между продюсером и актрисой длится уже несколько лет. Артисты даже отправились в суд для выяснения отношений. Дробыш заявил, что вложил в актрису 12 миллионов рублей, но ничего не получил взамен. Самбурская же стала обвинять музыканта в том, что он ничего не делал для ее певческой карьеры.