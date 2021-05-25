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15:05
Политика
Центризбирком назвал регионы, где пройдет дистанционное голосование
15:05
Новороссия
Донбасс сегодня: удар по Донецку привел к разрушениям, СБУ похищает «неправильных» людей
15:02
Происшествия
Капитана признали виновным в инциденте с контейнеровозом Ever Given
15:02
Происшествия
Избитого американца переехал новый BMW у стрип-клуба из телехита «Сопрано»
15:00
Политика
Лукашенко 26 мая пообщается с белорусскими депутатами «на злобу дня»
15:00
Латинская Америка
Массовое убийство в борделе может решить исход президентских выборов в Перу
14:59
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Привившийся «Спутником V» президент Боливии призвал жителей страны вакцинироваться
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14:55
Экономика
Володин поручил проанализировать рост цен на стройматериалы
14:54
Общество
В топ-10 любимых мест отдыха россиян вошли курортные города Калининградской области
14:54
Армия
СМИ: система ПВО «Железный купол» сбила израильский дрон в секторе Газа
14:53
Общество
Воронежские власти рекомендовали дать выходной готовым пройти вакцинацию
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Шоу-бизнес
Виктор Дробыш высказался о скандале с участием Ларисы Долиной и Вали Карнавал
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Происшествия
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14:47
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Виктор Дробыш попросил Самбурскую «отвязаться» от него

Шоу-бизнес
Виктор Дробыш попросил Самбурскую «отвязаться» от него
instagram.com  /  @vdrobysh / @samburskaya

Москва, 25 мая. Музыкальный продюсер Виктор Дробыш не готов мириться с актрисой Настасьей Самбурской, с которой когда-то работал. Он хочет, чтобы звезда «Универа» не втягивала его в скандалы.

Продюсер считает, что перемирие и возобновление сотрудничества не нужно ни Самбурской, ни ему. При этом артист не держится за музыкальное детище, которое у него появилось во время работы с актрисой. Музыкант готов отдать артистке права на композиции. Более того, он не против, чтобы она продолжала работать и даже использовала его советы, если они ей нужны.

«Пускай она забирает все, что хочет. Пускай она делает, что делает. <…> Просто [пусть] от меня отвяжется и все. А я постараюсь вернуть, что я потратил. Что я не смогу вернуть, так это время и нервы», — сказал музыкант в эфире шоу на YouTube-канале FAMETIME TV.

Конфликт между продюсером и актрисой длится уже несколько лет. Артисты даже отправились в суд для выяснения отношений. Дробыш заявил, что вложил в актрису 12 миллионов рублей, но ничего не получил взамен. Самбурская же стала обвинять музыканта в том, что он ничего не делал для ее певческой карьеры.

скандал самбурская дробыш
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