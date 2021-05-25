В ОДКБ анонсировали пять совместных военных учений стран-участниц в 2021 году

Москва, 25 мая. Страны — участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) запланировали пять совместных военных учений, которые осенью пройдут в Центральной Азии.

Организаторы учений намерены дать войскам отработать совместные действия по локализации региональных конфликтов на границах и миротворческие операции, как указали представители Объединенного штаба ОДКБ. Учения пройдут в рамках стратегических маневров «Боевое братство — 2021», которые охватывают весь Центрально-Азиатский регион коллективной безопасности.



В Киргизии проведут учения с коллективными силами быстрого развертывания «Рубеж-2021», в Таджикистане стартуют специальные учения «Эшелон-2021», а разведчики и силы оперативного реагирования отточат свои навыки во время проведения «Поиск-2021» и «Взаимодействие-2021». Россия станет местом проведения учения «Нерушимое братство — 2021». В подготовке к маневрам будет учтена и сложившаяся военно-политическая и стратегическая обстановка в зоне ответственности ОДКБ.