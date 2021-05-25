Володин поручил проанализировать рост цен на стройматериалы

Москва, 25 мая. Резкий рост цен на стройматериалы в России может привести к необходимости скорректировать программы по строительству социальных объектов.

На проблему подорожания стройматериалов обратил внимание представитель фракции ЛДПР Александр Шерин. В ответ председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин поручил комитету по контролю и регламенту проанализировать цифры. По его словам, стоимость металла выросла от 50% и выше.

«Давайте реализуем право парламента, запросим информацию, с другой стороны, выработаем предложения по решению этой задачи», — заявил Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул, что необходимо принять меры для остановки роста цен. С другой стороны, может понадобиться корректировка программ по строительству, например, объектов соцсферы.

Подорожание стройматериалов и рост зарплат в отрасли привели к увеличению себестоимости возведения домов, констатировал ранее глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.