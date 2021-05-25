СМИ: система ПВО «Железный купол» сбила израильский дрон в секторе Газа

Иерусалим, 25 мая. Израильская система ПВО «Железный купол» перехватила дрон Армии обороны Израиля в ходе операции «Стражи стен» в Газе.

Известно, что по данному факту ведется расследование, сообщает государственное израильское радио Kan, ссылаясь на представителя военных.

Напомним, с 10 мая в секторе Газа бойцы движения ХАМАС и израильская армия обмениваются ударами. Согласно информации, по Израилю со стороны анклава было выпущено около 4000 ракет, 90% из которых перехватила система ПВО «Железный купол».

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху пригрозил ХАМАС «жестким ответом» на попытку сорвать перемирие в секторе Газа.