Воронежские власти рекомендовали дать выходной готовым пройти вакцинацию

Воронеж, 25 мая. Губернатор Воронежской области Александр Гусев рекомендовал работодателям выделить выходной гражданам, готовым привиться от коронавирусной инфекции.

Соответствующий указ подписан 25 мая, следует из сообщения пресс-службы правительства Воронежской области. По последним данным, в регионе выявлено более 84 тыс. случаев коронавирусной инфекции. Прирост за сутки составил 148 случаев. Скончались 3457 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Первый этап вакцинации прошли уже более 272,5 тыс., а второй — более 226 тыс. человек.

Прививка от коронавируса может помочь переболевшим восстановить вкус, отметил врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок. Специалистам известны подобные случаи.