Виктор Дробыш высказался о скандале с участием Ларисы Долиной и Вали Карнавал

Москва, 25 мая. Знаменитый продюсер Виктор Дробыш возмущен поведением блогера Вали Карнавал в эфире программы «Музыкалити», которая общалась с певицей Ларисой Долиной.

Скандал с участием Карнавал и Долиной в шоу комика Максима Галкина продолжают комментировать звезды отечественного шоу-бизнеса. Не обошел его стороной и Виктор Дробыш, которому задали вопрос в эфире YouTube-шоу FAMETIME TV.

«Я смотрел на Долину. Мне было так ее жалко. Я просто понимаю, какую жизнь она прошла творческую, что она сделала. И сидит Валя Карнавал. Ни украсть, ни покараулить. Вообще, чучело огородное! И она настолько уверенно, настолько нагло, настолько беспардонно <…> абсолютно на равных сидит и говорит: «Ну и что?»» — сказал музыкальный продюсер.

Дробышу сложно ответить, как он бы поступил на месте королевы джаза. Он признался, что попытался сделать все, чтобы не оказаться на месте артистки. При этом, по его словам, периодически люди оказываются в подобных ситуациях.

Конфликт между Долиной и Карнавал разгорелся во время шоу «Музыкалити». Валя Карнавал убеждена, что петь может кто угодно. В то время как Долина считает, что исполнять песни должны люди только с профессиональным образованием.