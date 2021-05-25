Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за ливней и гроз

Ростов-на-Дону, 25 мая. Жителей Ростовской области предупредили о сильных ливнях и грозах. Сообщение об этом сделало региональное ГУ МЧС.

Помимо дождей в Ростовской области ожидается град. Скорость порывов ветра может составлять от 20 до 23 метров в секунду. Жителям рекомендуется убрать вещи со дворов домов и с балконов и по возможности не покидать свое жилье.

Владельцам автомобилей следует припарковать машины в гаражах или вдали от деревьев. На дорогах необходимо соблюдать дистанцию. Пешеходы должны избегать неустойчивых сооружений, рекламных щитов и металлических конструкций.

Несколько дней назад стихия обрушилась на Ставропольский край. Из-за непогоды пострадали посевы, имущество граждан и крыши домов.