Неонацистский флаг над Ригой: Альгис Микульскис о саморазоблачении Латвии

Международный скандал разгорелся на чемпионате мира по хоккею в Риге. Причиной его стала выходка главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича и мэра Риги Мартиньша Стакиса, которые заменили государственный флаг Белоруссии в центре латвийской столицы на бело-красно-белое полотнище, используемое белорусскими оппозиционерами в качестве символа борьбы с действующей властью.

Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис в своей колонке обозначает некоторые исторические нюансы, благодаря которым и без того мелочный поступок латвийских чиновников приобретает еще и явный пронацистский оттенок.

Инцидент с самолетом Ryanair ожидаемо повлек за собой массу последствий: политических, экономических, медийных… В перечне этих последствий — и гневные обличения белорусского «диктатора», и слезливые причитания о судьбе задержанного блогера, и запреты на прием самолетов из Минска… Перечислять все кары земные, уже реализуемые и только готовящиеся, адресованные Белоруссии и ее президенту, — клавиатура треснет. Но есть в этом длинном перечне один пункт, который выбивается из общего ряда.

Выбивается он благодаря своей какой-то совсем уж запредельной не подлости даже, а «подленькости» — мелочной, бессильной, но при этом демонстративной… Да-да, я о совместной акции министра иностранных дел Латвии и мэра Риги, которые под шумок экстренной минской посадки решили доказать всему миру, что их государство все-таки есть на карте, что оно представляет из себя субъект мировой политики, а не ее объект, и что населяют его крутые и дерзкие парни…

Для этого они взяли и заменили государственный флаг Белоруссии, поднятый среди прочих на одной из городских площадей в честь проходящего в Латвии чемпионата мира по хоккею, на кусок бело-красно-белой ткани, который у белорусских «майданутых» считается символом протеста и вот этого всего…

Global Look Press / Vit Simanek/CTK

Обосновали свой «подвиг» эти два деятеля просто гениально! Мартиньш Стакис у себя в Twitter гордо поведал о том, что…

«Поднимаем флаг свободной Беларуси среди флагов чемпионата мира по хоккею. Этот флаг мне доверили политические беженцы из Беларуси. Флаг, который символизирует режим, осуществляющий государственный терроризм, неуместен в городской среде Риги, поэтому мы его сняли!»

Подельник рижского мэра, глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич, оригинальностью не отличился:

«Вместе с мэром Риги в знак солидарности со стремлением белорусского народа к свободе мы подняли бело-красно-белый флаг в центре Риги. Спасибо Рижской думе за инициативу».

Про то, что спорт вроде как должен быть вне политики, господа то ли не знали, то ли сочли эту аксиому ничтожной. Об этом им и напомнил президент IIHF Рене Фазель:

«Мы отправили письмо мэру Риги. Это неприемлемо для нас. На арене мы не будем менять флаги. И мы попросим убрать флаги чемпионата мира и IIHF с тех позиций, где в Риге поменяли флаги».

Но не таковы оказались бескомпромиссные борцы с тираниями! От их реакции на письмо Фазеля — как бы поприличнее выразиться — безгранично удивились абсолютно все! Снова вынужден процитировать Twitter Стакиса:

«Президент IIHF призывает восстановить прежние флаги в Риге вместо красно-белого флага свободы Белоруссии. В противном случае IIHF просит снять их флаги. Каждый должен выбрать свою сторону — жаждущего свободы народа или кровавого диктатора. По просьбе господина Рене Фазеля убираем флаги IIHF».

То есть страна, принимающая у себя крупнейший мировой турнир по хоккею, вдобавок к снятию флага суверенного государства точно таким же образом поступает и с флагом организаторов чемпионата… По-моему, это за гранью человеческого понимания.

И ведь Латвии все сойдет с рук! Как сходят ежегодные «Марши памяти латышских легионеров», а попросту — ветеранов национальных подразделений СС. Кстати, любовь латышских властей к нацистским преступникам вполне объясняет и замену национального флага Белоруссии на так называемый «БЧБ».

22 марта 2021 года белорусский портал Tut.by опубликовал большую редакционную статью под пространным заголовком «Лукашенко заявил о геноциде белорусского народа под БЧБ-флагом. Объясняем, что происходило в годы войны», в которой пытался опровергнуть связь нынешнего «символа протеста» с военными преступлениями. Получилось так себе… Ибо факты — штука неумолимая.

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

БЧБ-шевроны красовались на рукавах коллаборационистов из вспомогательной полиции, «Корпуса белорусской самообороны», аналога Гитлерюгенда — «Союза белорусской молодежи», 1-й гренадерской бригады Ваффен СС (1-й Белорусской), 13-го Белорусского полицейского батальона СД…

Супруга главного полицая Беларуси Франца Кушеля Наталья Арсеньева вообще считала, что БЧБ-флаг…

«…павiнен красавацца у кожнай школе Беларусi побач з партрэтам Вялiкага Правадыра Нямецкага Народу, Адольфа Гiтлера».

Перевод, я думаю, не нужен…

Кстати, в январе нынешнего года Минск был лишен права проведения этого чемпионата по совершенно надуманным мотивам. Тот же подход мы видим и сейчас… Да, спорт перестал объединять людей, став еще одним инструментом в руках политических шарлатанов, и процесс его трансформации идет все быстрее. Сегодня дело кончилось фактически разрывом дипломатических отношений между Белоруссией и Латвией. Вероятно, последняя будет исключена из списков Международной федерации хоккея на льду… Какие результаты крупнейших спортивных соревнований мы начнем получать в обозримом будущем — остается только догадываться.

P. S. Российский флаг снят тоже. Табаки остаются шакалами, пытающимися изображать из себя волков.