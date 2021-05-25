Золотов проинспектировал подготовку к первой международной выставке Росгвардии

Санкт-Петербург, 25 мая. Росгвардия продолжает подготовку к проведению международной выставки «EXPOTECHNOSTRAZH-2021», которая впервые будет проходить под эгидой ведомства.

Как сообщила пресс-служба Росгвардии, уровень готовности к форуму проверил директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, главнокомандующий войсками национальной гвардии Виктор Золотов в ходе своего рабочего визита в Санкт-Петербург.

Он посетил конгрессно-выставочный центр «Экспофорум», в котором и будет проводиться выставка в ноябре 2021 года, поблагодарил руководство города и центра за взаимодействие и помощь в подготовке. По словам Золотова, «EXPOTECHNOSTRAZH-2021» имеет огромное значение для Росгвардии, так как в этом году ведомства отмечает пятилетний юбилей.

Помимо этого, директор Росгвардии вручил губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову и гендиректору компании, определенной выставочным оператором, Сергею Воронкову памятные медали в честь юбилеев войск правопорядка.

Ранее сообщалось, что подразделения центрального аппарата Росгвардии приняли участие в организации приема ветеранов из Франции и США. Помимо этого, бойцы ведомства провели акцию «От сердца к сердцу», приуроченную к Национальному дню донора, передает RT.