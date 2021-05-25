Рынок страхования жизни в России вырос в первом квартале

Москва, 25 мая. Сборы российских страховщиков жизни в январе-марте достигли 115 млрд рублей, увеличившись на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было собрано 108 млрд.

Одновременно выросли и страховые выплаты, которые достигли 72 млрд рублей, превзойдя прошлогодние показатели на 59,1%, сообщил Всероссийский союз страховщиков (ВСС).

Основным драйвером роста в первом квартале выступило накопительное страхование жизни (НСЖ): рост по этому продукту составил 18%, а выплаты — 32,7млрд рублей. Напротив, объем инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) сократился на 4,4%, до 46,3 млрд рублей. Премии по кредитным видам страхования выросли на 23,3%, до 25,5 млрд рублей.

Количество случаев мошенничества в страховании в текущем году, скорее всего, приблизится к значениям «допандемического» 2019-го. Больше всего преступлений в этой сфере фиксируется в ОСАГО и каско, в страховании имущества и ответственности.