Линдси Лохан возвращается в кино после длительного перерыва

Вашингтон, 25 мая. Актриса Линдси Лохан после длительного перерыва в карьере получила главную роль в рождественском фильме, который создает стриминговая платформа Netflix.

Артистка сыграет в новой комедии «недавно обрученную, избалованную наследницу отеля». По сюжету она получает травму на горнолыжном курорте и теряет память. Героиня оказывается на попечении красивого владельца домика и его дочери в канун Рождества, пишет Variety.

Карьера знаменитости приостановилась в 2007 году после двух ДТП и попадания в реабилитационный центр. Поведение знаменитости оказало серьезное влияние на ее будущее: кинематографисты, сперва взявшие актрису в проект, отказывали ей в съемках. Потом Лохан снялась в паре проходных фильмов, но так и не смогла восстановить свою былую славу.