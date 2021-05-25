Захарова предупредила о последствиях накачивания Украины оружием НАТО

Москва, 25 мая. Военная поддержка со стороны НАТО превращает Украину в милитаристский неконтролируемый режим. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, дальнейшая накачка Украины оружием НАТО и раздувание военного бюджета может привести к трагическим последствиям.

"Вот так в центре Европы вскармливается милитаристский режим, слабо контролирующий внутреннюю ситуацию и разгул экстремистских сил. Удушение свобод и гражданских прав идет под отблески неонацистских факелов, калечащих молодых украинцев", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение украинского парламента законопроекты о национальном сопротивлении и увеличении численности ВСУ.