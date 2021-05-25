Дробыш пожаловался на предательство певца Дмитрия Колдуна

Москва, 25 мая. Продюсер и композитор Виктор Дробыш вспомнил, как столкнулся с предательством победителя шестой «Фабрики звезд» Дмитрия Колдуна.

Во время проекта Дробыш возлагал на исполнителя большие надежды, но понимал, что Колдуна нужно подтянуть, поскольку он не побеждал. Тогда продюсер пригласил на «Фабрику» группу Scorpions, и Колдун исполнил несколько песен с коллективом.

По мнению композитора, именно эта коллаборация позволила певцу стать победителем. У Колдуна даже был шанс отправиться на гастроли с группой, однако исполнитель в итоге променял все это на короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова и участие в конкурсе «Евровидение».

«К сожалению, стразы и ремешки с блестками, и подарки от Филиппа Киркорова оказались ему дороже, чем тур по всей стране с Scorpions. По всем городам России он мог его разогревать, но он выбрал Евровидение и Филиппа Киркорова. Вот так я в первый раз столкнулся с предательством», — пожаловался Дробыш в эфире YouTube-канала FAMETIME TV.

Филипп Киркоров отправил своего протеже на Евровидение и в этом году. На конкурс при поддержке короля эстрады поехала представительница Молдавии Наталья Гордиенко.