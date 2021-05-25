Опубликован текст письма Фазеля мэру Риги после скандала с флагом Белоруссии на ЧМ

Рига, 25 мая. Текст письма президента Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазеля мэру латвийской столицы Мартинсу Стакису опубликован в Сети.

Рижский мэр обнародовал текст письма Рене Фазеля, адресованного ему после того, как в центре столицы страны-хозяйки чемпионата мира по хоккею флаг Белоруссии заменили на оппозиционный триколор красно-белого цвета. Президент ИИХФ подчеркнул, что руководство возглавляемой им организации «с большим удивлением» узнало об инциденте.

«Мы просим вас срочно снять флаги ИИХФ, а также флаг чемпионата мира, на котором есть название ИИХФ, с того места. Согласно уставу ИИХФ, мы являемся аполитичной спортивной организацией и требуем убрать любую связь ИИХФ с политическими заявлениями, которые вы сделали», — отметил Фазель.

Чемпионат мира по хоккею в Риге проходит с 21 мая по 6 июня. В турнире принимают участие 16 национальных сборных. Действующим чемпионом мира является команда Финляндии.

Ранее стало известно, что флаг ИИХФ уберут с флагштока в Риге. Соответствующее решение принял мэр латвийской столицы Мартинс Стакис.